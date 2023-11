Regione Abruzzo, ultime: Incendio Asm: Imprudente, 1 milione di euro di contributo straordinario per il comune dell’Aquila

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila 14 nov. – Ammonta ad 1 Milione di euro lo stanziamento che abbiamo previsto come Regione Abruzzo al fine di fronteggiare i danni causati dall’incendio che ha distrutto il deposito e numerosi mezzi di raccolta dei rifiuti in dotazione alla società partecipata Asm, contributo necessario anche per contenere i disagi alla popolazione, garantendo la continuità del servizio di gestione dei rifiuti e di tutte le attività ad esso correlate – Questo governo regionale è sempre intervenuto per fronteggiare le emergenze del territorio, su tutte le province, in maniera chiara e tempestiva – Anche questa volta ringrazio l’intera assise regionale per aver deliberato in modo unanime rispondendo ad una necessità della comunità aquilana – si apprende dal portale web ufficiale.

È quanto dichiara il vicepresidente della giunta regionale dell’Abruzzo e assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente a margine della seduta odierna del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. US 231114

