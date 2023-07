Regione Abruzzo, ultime: Incendio Morrone: Marsilio sul posto, fuoco domato grazie a unione di Forze e solidarietà

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila 27 lug – Questa mattina presto il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, si è recato sul luogo dell’incendio che ha colpito il Monte Morrone, nei pressi dell’ex cava di Bagnaturo, nella Valle Peligna – si legge sul sito web ufficiale. Qui ha incontrato, tra gli altri anche il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e il presidente del Parco nazionale della Maiella, Lucio Zazzara –

Il Presidente ha voluto confrontarsi personalmente con gli uomini della Protezione Civile e delle squadre di soccorso per esprimere la sua profonda gratitudine e riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto nel fronteggiare con determinazione questa emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Ha ringraziato in particolare volontari, vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e tutte le altre strutture di Protezione civile e del sistema in generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“È grazie alla macchina di Protezione Civile, guidata con maestria dal Direttore Mauro Casinghini e ad altre squadre di soccorso – ha affermato il Presidente – che siamo riusciti a chiudere in 36 ore questo importante incendio, che avrebbe potuto ripetersi per settimane, mettendo a serio rischio la nostra preziosa natura e le nostre comunità. Ovviamente c’è una parte importante del bosco che è andata distrutta – si apprende dal portale web ufficiale.

Ma questo incendio è stato una sfida eccezionale per la Protezione Civile regionale, poiché le condizioni di partenza erano estremamente sfavorevoli anche rispetto all’incendio verificatosi sei anni fa – si apprende dal portale web ufficiale. Il vento impetuoso e le fiamme che si sono propagati rapidamente hanno reso il lavoro dei soccorritori ancora più difficile, ma grazie alla loro esperienza e professionalità, hanno saputo affrontare l’emergenza con efficacia – viene evidenziato sul sito web.

“La macchina organizzativa – ha aggiunto – ha funzionato bene e questo testimonia la validità delle azioni messe in campo, in questi anni, per potenziare la Protezione civile regionale – In particolare, le fasce tagliafuoco hanno giocato un ruolo fondamentale nel facilitare l’accesso rapido delle squadre di soccorso alle zone colpite dal fuoco”.

Il Presidente ha espresso anche il suo apprezzamento per la preziosa collaborazione tra il Parco e le amministrazioni comunali – precisa la nota online. “La sinergia tra il Parco e le comunità locali è stata encomiabile – In momenti di crisi come questo, la collaborazione tra istituzioni e cittadini è essenziale per proteggere e preservare il nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. La nostra regione può essere orgogliosa della capacità dimostrata nel tutelare il proprio patrimonio ambientale – ha affermato con orgoglio il Presidente – La Regione Abruzzo continuerà a lavorare con rinnovato impegno per implementare ulteriori misure di prevenzione e protezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US 230727

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it