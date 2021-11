Regione Abruzzo, ultime: Incontro con ministro Brunetta: Marsilio, il progetto di una sede della SNA a L’Aquila è realtà

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

ABRUZZO RIFERIMENTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI PROFESSIONISTI. (Reglflash) L’Aquila, 19 nov. Verrà istituita a L’Aquila la sede decentrata della Scuola nazionale della Pubblica amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Lo ha confermato stamattina il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta che, in prefettura, ha incontrato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, insieme alla Presidente della SNA Paola Severino, già ministro della Giustizia – viene evidenziato sul sito web. Presenti anche il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini, il titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila Salvo Provenzano, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Provincia Angelo Caruso, il rettore dell’Università Edoardo Alesse oltre al prefetto, padrona di casa, Cinzia Torraco – aggiunge testualmente l’articolo online. In sala anche i parlamentari Gaetano Quagliariello e Nazario Pagano – riporta testualmente l’articolo online.

Si prevede un investimento di 20 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online.

“Un passo in avanti importante per un progetto ambizioso – ha dichiarato il Presidente Marsilio – Due anni fa scrivemmo a Gentiloni e Sassoli nei loro rispettivi ruoli, nell’Unione europea, per candidare L’Aquila ad essere riferimento nazionale della formazione nella PA con una agenzia dedicata ai temi della ricostruzione e delle emergenze – si apprende dalla nota stampa.

Non si tratta, dunque, di una semplice azione risarcitoria dello Stato verso un territorio che necessita di creare posti di lavoro ma è una realtà come la nostra che si propone per mettere a disposizione dell’Italia intera, esperienza e competenza – viene evidenziato sul sito web. In questi anni, infatti, abbiamo accumulato un patrimonio incredibile di conoscenze e capacità nel settore della ricostruzione, forse unica in Europa”.

Per il ministro è importante ripartire dalla città dell’Aquila per una visione decentrata sui territori per cui ha garantito la nascita della sede in Abruzzo anche per dar seguito alla volontà del presidente Draghi – Ha poi assicurato la stabilizzazione di precari Inps, una vertenza ormai in corso di soluzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, Brunetta ha fatto visita all’ufficio USRA annunciando che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il DPCM per la stabilizzazione dei professionisti della ricostruzione, in totale 499 nell’Italia centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A L’Aquila ne arriverebbero 68. Subito dopo l’incontro in Prefettura si è tenuto un sopralluogo alla ex Reiss Romoli che potrebbe essere candidata ad ospitare la scuola anche se la localizzazione non è stata ancora definita – si apprende dal portale web ufficiale. K.SCOLTA 211119

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it