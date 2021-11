Regione Abruzzo, ultime: Industria: domani D’Amario incontra vertici Coca Cola Italia

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 17 nov. – Tour in Marsica, domani 18 novembre, per l’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. Il rappresentante della Giunta regionale alle ore 11:30 sarà a Carsoli dove avrà un incontro con un gruppo di imprenditori – precisa la nota online. Nel primo pomeriggio, alle ore 15, si recherà nella fabbrica della Coca Cola ad Oricola dove incontrerà i vertici della gruppo Italia della multinazionale americana – si legge sul sito web ufficiale. Chiusura della visita istituzionale presso ditta “Madama Oliva”, azienda che si occupa della lavorazione delle olive da tavola, che ha fruito di un finanziamento della Regione a seguito dell’adesione al bando Innovazione nell’ambito del programma agroalimentare – US 211117

