Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: D’annuntiis, Destinati 2,6 mln alla sciovia “Stazzetto” a Pescasseroli.

Pescara, 29 set. – Nella seduta odierna, la Giunta Regionale ha destinato 2milioni 653mila 778 euro per la riqualificazione ed il completamento del bacino sciistico del comune di Pescasseroli ed in particolare per la sostituzione della sciovia “Stazzetto”. Lo rende noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis.

“L’intervento prevede una nuova seggiovia biposto con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità del comprensorio sciistico – recita il testo pubblicato online. L’intervento di sostituzione migliorerà la fruizione del comprensorio sciistico con ricadute positive per il settore turistico locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo raccolto le sollecitazioni del territorio – cha sottolineato D’Annuntiis – e in breve tempo messo a disposizione risorse di bilancio per la realizzazione di questo atteso intervento per la valorizzazione della nostra montagna”. US230929

