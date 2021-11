Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: domani Presidenti Marche, Molise e Abruzzo a Bari con Emiliano per sviluppo dorsale Adriatica

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 11 nov. Domani venerdì 12 novembre si terrà la seconda edizione di MMAP (Marche, Molise, Abruzzo Puglia ) – Nuove direzioni per unire l’Italia – un grande progetto strategico per lo sviluppo della Dorsale adriatica centro meridionale – si apprende dalla nota stampa.

Interverranno i presidenti della Regione Marche Francesco Acquaroli, della Regione Abruzzo Marco Marsilio, della Regione Molise Domenico Toma e della Regione Puglia Michele Emiliano – recita il testo pubblicato online.

Un protocollo d’intesa in tal senso è stato già firmato il 24 ottobre 2020 a Pescara e l’evento di domani punta a consolidare le intese in materia di trasporti e vie di comunicazione –

L’evento si terrà presso il Consiglio regionale della Puglia (via Gentile, 52).

Il coordinamento dei presidenti si terrà alle ore 12.00 (con l’apertura alla stampa). I lavori saranno preceduti da una riunione tecnica – L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook della Regione Puglia – si legge sul sito web ufficiale. US211111

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it