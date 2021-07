Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: inaugurata elisuperficie a Castiglione Messer Marino. Marsilio: presidio per assistenza

Dal sito della Regione Abruzzo:

Castiglione Messer Marino (Ch), 7 lug. – E’ stata inaugurata oggi la nuova elisuperficie donata dalla società Edison alla comunità di Castiglione Messer Marino – recita il testo pubblicato online. La piattaforma è destinata all’atterraggio di elicotteri per le operazioni di pronto soccorso e protezione civile in un’area montana di difficile accessibilità, soprattutto nel periodo invernale – si apprende dalla nota stampa. Una infrastruttura al servizio della collettività per il trasporto immediato dei pazienti più gravi e attrezzata per l’atterraggio in qualsiasi condizione di visibilità. Un AW139 della Guardia Costiera di Pescara, alle ore 12.24, è stato il primo elicottero ad atterrare sulla piattaforma di Castiglione Messer Marino – La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell’assessore regionale all’ambiente e all’energia, Nicola Campitelli, del sottosegretario alla presidenza della regione Umberto D’Anuntiis e dei vertici aziendali di Edison, società che nel comprensorio dell’Alto vastese gestisce 188 aerogeneratori – “Si tratta di una infrastruttura importante che aiuterà a coordinare le attività di emergenza sanitaria e di protezione civile nei centri dell’Alto vastese – ha detto il presidente Marco Marsilio -. L’elisuperificie è stata realizzata attraverso la collaborazione virtuosa con il privato, in questo caso la società Edison che nella zona gestisce il più antico parco eolico realizzato in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Auguro che la stessa azienda – ha osservato ancora Marsilio – sia sensibile anche a curare le altre ferite che sono presenti sul territorio della regione, e mi riferisco alla bonifica del sito inquinato di Bussi – Continueremo anche a tutelare la salute dei centri montani attraverso ogni utile intervento mirato a potenziare i servizi svolti dai distretti sanitari – aggiunge la nota pubblicata. In occasione dell’emergenza pandemica – ha concluso Marsilio – abbiamo lavorato intensamente affinché i piccoli centri montani e delle aree interne, come appunto Castiglione Messer Marino, fossero i primi a raggiungere un alto tasso di vaccinazione rispetto alle grandi città. E’ stata una scelta politica decisa: non vogliamo cittadini di serie A o di serie B”. Alla cerimonia ha partecipato anche il direttore della Asl Chieti-Lanciano-Vasto, Thomas Schael, che ha rassicurato i cittadini: “Non toglieremo i medici da Castiglione Messer Marino – riporta testualmente l’articolo online. Le zone interne dell’Abruzzo e del Vastese non sono zone dimenticate dalle istituzioni”. GILPET/210707

