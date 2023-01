Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: Marsilio incontra l’Amm. Carlone, Comandante generale Capitanerie di porto-Guardia costiera

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

Il presidente: “Il potenziamento della dorsale Adriatica è una questione nazionale”

Pescara, 16 gen. Il Comandante generale delle Capitanerie di porto- Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola Carlone, in visita in Abruzzo, accompagnato dal neo Comandante della Direzione Marittima di Pescara, Fabrizio Giovannone e dal Comandante in seconda, Marcello Notaro, è stato ricevuto, questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, alla presenza del presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, on. Salvatore Deidda e dei parlamentari abruzzesi, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa – si legge sul sito web ufficiale.

“L’occasione è stata preziosa – ha spiegato Marsilio – per confrontarsi sul quadro delle esigenze, sulle potenzialità e le problematiche del sistema portuale abruzzese ma con uno sguardo rivolto anche alla soluzione di problematiche infrastrutturali che riguardano diverse zone del Paese, non solo l’Abruzzo – Una visita prestigiosa – ha aggiunto – che dimostra una volta di più l’attenzione e la sensibilità di cui l’Abruzzo gode a livello nazionale”. Marsilio poi ha posto l’accento su alcune questioni chiave – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il nodo centrale -ha sottolineato il Presidente – è quello dei collegamenti tirreno-adriatici e, in particolare, il potenziamento di tutta la dorsale adriatica rappresenta una questione nazionale di coesione ed equilibrio territoriale – si apprende dalla nota stampa. Sbloccarla – ha concluso – significherebbe favorire lo sviluppo economico dell’intero Paese e non solo del territorio abruzzese e delle altre regioni adriatiche”. Al termine dell’incontro il presidente Marsilio ha donato al Comandante Carlone la riproduzione di un’antica moneta del I secolo avanti Cristo, coniata a Corfinio, capitale della Lega Italica, su cui venne impressa per la prima volta la scritta Italia – /230116

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it