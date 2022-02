Regione Abruzzo, ultime: Istituzioni, Marsilio incontra a L’Aquila il Prefetto di Teramo Zanni

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 3 feb – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina a L’Aquila, nella sede della Regione a Palazzo Silone, ha incontrato il Prefetto di Teramo, Massimo Zanni, nominato pochi giorni fa nel nuovo incarico – recita il testo pubblicato online.

“Si è trattato di un incontro molto cordiale – ha dichiarato Marsilio – nel corso del quale ho garantito la disponibilità, mia personale e dell’intera Giunta regionale, a collaborare su tematiche di interesse comune per il territorio teramano con l’obiettivo di essere sempre al servizio dei cittadini – precisa la nota online. Il Prefetto svolge un ruolo strategico anche alla luce delle tante vertenze occupazionali che, come istituzioni, ci troviamo a fronteggiare in questo territorio – riporta testualmente l’articolo online.

- Advertisement -

Al dottor Zanni ho rivolto il mio caloroso augurio per il prestigioso incarico assunto che, sono certo, porterà avanti con impegno e dedizione”. U.S. 22/02/03

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it