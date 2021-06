Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: donati a Papa Francesco gli atti del convegno su scuola e pandemia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

(REGFLASH) Pescara, 10 giu. – Gli spunti emersi nel corso del convegno “Gli adolescenti e il patto educativo globale e inter-generazionale”, svoltosi lo scorso 7 maggio e organizzato dall’Ufficio scolastico regionale, sono stati raccolti in una pubblicazione editoriale che è stata consegnata a Papa Francesco nel corso dell’ultima udienza generale del Pontefice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono stati l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, e il vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi, presenti anche la direttrice dell’Ufficio scolastico Antonella Tozza e dirigenti e docenti delle scuole abruzzesi, a consegnare direttamente nella mani del Pontefice gli atti del convegno che raccolgono le riflessioni sul futuro educativo dei giovani dopo la pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Il convegno, che ha visto la partecipazione del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, “è stato un momento di grande confronto sui sentimenti e le aspettative dei giovani studenti dopo la pesante esperienza della pandemia – ha commentato l’assessore Quaresimale – ed è per questo motivo che insieme con la vescovo Lorenzo Leuzzi, si è deciso di rendere partecipe il Pontefice che in questi 18 mesi di pandemia ha sempre riservato un’attenzione particolare e parole di conforto ai giovani e a tutto il mondo della scuola”. (REGFLASH) IAV 210610

