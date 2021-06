Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: l’Assessore Quaresimale incontra il ministro Bianchi

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Probabile riapertura delle scuole il 13 settembre

(REGFLASH) Pescara, 9 giu. L’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, nel pomeriggio di oggi, a Roma ha avuto un incontro con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.”Abbiamo affrontato temi riguardanti i giovani e la scuola, – ha detto l’assessore – questioni di importanza strategica per la nostra regione come l’istituzione di nuove Fondazioni ITS per migliorare l’offerta formativa, l’ammodernamento dell’edilizia scolastica e l’organizzazione relativa alla riapertura delle scuole che avverrà probabilmente il 13 settembre”. (REGFLASH) /210609

