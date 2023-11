Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: Quaresimale, ok ad avviso PNRR per finanziare corsi IeFP

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 8 nov. – Nuovi corsi di qualifica triennale e di quarto anno IeFP (istruzione e formazione professionale) saranno finanziati con i fondi del PNRR. L’annuncio arriva dall’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, dopo che il servizio regionale ha pubblicato l’avviso che finanzia 13 corsi IeFP (7 di qualifica triennale e 6 relativi al solo quarto anno) che dovranno partire nei prossimi mesi.

I corsi IeFP triennali sono riservati ai giovani dai 14 ai 25 anni; rappresentano lo strumento per conseguire l’obbligo formativo e si rivolgono soprattutto a quei ragazzi che, terminato il ciclo di studio obbligatorio con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, non hanno intenzione di proseguire gli studi tradizionali – precisa il comunicato. I corsi IeFP quarto anno si rivolgono invece a quei ragazzi che hanno già conseguito il percorso triennale e hanno necessità di perfezionare la qualifica – si apprende dal portale web ufficiale. I corsi di istruzione e formazione professionale assolvono principalmente al compito di dare un’alternativa ai ragazzi con un percorso di formazione in grado di fornire loro le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online.

“E’ un’occasione importante per i giovani e le loro famiglie – spiega l’assessore Quaresimale – perché a breve i ragazzi potranno iscriversi ai corsi e conseguire una qualifica professionale per il mondo del lavoro – recita il testo pubblicato online. Le tempistiche di avvio dei corsi sono piuttosto stringenti, nel senso che entro la fine dell’anno verranno individuati i corsi finanziati e a gennaio le famiglie potranno iscrivere i propri figli ai corsi IeFP riconosciuti – Peraltro è importante sottolineare che l’avviso ha previsto punteggi premianti per quei percorsi di formazione rivolti a figure professionali riferiti ai settori degli ITS regionali (tessile-abbigliamento, produzioni alimentari, edilizia, meccanica, trasporti logistica e servizi turistici, ndr) in modo da garantire un continuum dalla formazione di base all’alta formazione”.

La dotazione finanziaria ammonta a 2,5 milioni di euro; l’avviso è rivolto agli organismi di formazione che dovranno presentare un percorso formativo che porti ad una qualifica di tre anni oppure un percorso formativo della durata di un anno che corrisponde al quarto anno IeFP. I progetti si possono presentare fino al prossimo 20 novembre; a seguire gli uffici regionali indicheranno i percorsi finanziati e gli organismi di formazione che dovranno portarli avanti – Da gennaio partiranno le iscrizioni per i ragazzi – precisa la nota online. IAV 231108

Consulta l’avviso

