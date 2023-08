Regione Abruzzo: ultime news. Betafence: anticipato a giovedì tavolo di crisi. Quaresimale all’assemblea dei lavoratori

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 28 ago – – Anticipata a giovedì 31 agosto alle ore 11 presso la sede della Regione Abruzzo in via Passolanciano, l’apertura del tavolo istituzionale di crisi per la Betafence Spa di Tortoreto – aggiunge testualmente l’articolo online. La decisione è stata resa nota dall’assessore al Lavoro, Pietro Quaresimale, a seguito dell’indisponibilità dei rappresentanti della holding Praesidiad a partecipare all’incontro di venerdì 1° settembre – “Spostamento indispensabile – ha commentato l’assessore – perché è prioritaria la presenza della proprietà”.

In attesa del tavolo regionale di giovedì, questa mattina i lavoratori dello stabilimento Betafence di Tortoreto si sono dati appuntamento per un’assemblea generale di tutto il personale per capire il futuro che attende l’azienda alla luce della cessione rivelata dai rappresentanti della Praesidiad. “La preoccupazione dei lavoratori – ha detto Quaresimale presente all’assemblea – è più che legittima di fronte alle notizie talvolta poco chiare sul futuro industriale dello stabilimento di Tortoreto – Seguo per conto della Regione Abruzzo la vertenza da oltre due anni – ha aggiunto l’assessore al Lavoro – e in tutto questo lasso di tempo le notizie sul futuro dello stabilimento non hanno fatto altro che destabilizzare i lavoratori che si ritrovano ora a dover interloquire con una nuova società. Sono vicino a questi lavoratori e ho garantito loro l’appoggio incondizionato dell’istituzione regionale nel portare avanti una vertenza difficile e complessa”. IAV 230828

