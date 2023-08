Regione Abruzzo: ultime news. Betafence: Regione convoca proprietà e sindacati

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Tavolo istituzionale di crisi fissato per venerdì 1° settembre

Pescara, 26 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. – La modifica degli assetti proprietari della Betafence Spa, azienda leader nel campo delle recinzioni metalliche facente parte della holding Praesidiad con un sito produttivo a Tortoreto, ha spinto gli assessori Pietro Quaresimale (Lavoro) e Daniele D’Amario (Sviluppo economico) a convocare per venerdì 1° settembre alle ore 10:30 presso la sede dei due assessorati in via Passolanciano a Pescara, un tavolo istituzionale al quale sono stati chiamati a partecipare rappresentanti della holdign, dei sindacati di Cgil, Cisl, Uil, delle Rsu dello stabilimento e di Confindustria – si legge sul sito web ufficiale. Al tavolo istituzionale di crisi ha garantito la sua presenza anche il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. La decisione di riattivare il tavolo istituzionale Betafence è maturata dopo le notizie apprese dai rappresentanti sindacali dello stabilimento di Tortoreto circa la cessione della proprietà ad un pool di banche inglesi a seguito di rinegoziazione del debito della holding. La notizia ha spinto sindacati e Rsu a chiedere la convocazione del tavolo istituzionale di venerdì. Contestualmente, i rappresentanti dei lavoratori hanno indetto per lunedì 28 agosto con inizio alle ore 10 un’assemblea di tutti i lavoratori alla quale prenderà parte anche l’assessore al Lavoro, Pietro Quaresimale – si apprende dalla nota stampa. IAV 230826

