Regione Abruzzo: ultime news. Biliancio: riqualificazione alloggi ERP, ristori imprese comprensori sciistici ed altro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Liris: Stanziati 17,8 mln di euro

L’Aquila, 23 dic. – La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato lo stanziamento di circa 17,8 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell’ente e per una serie di interventi sul territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In particolare, l’esecutivo ha approvato una serie di variazioni di bilancio per, tra le altre cose, l’adeguamento del Fondo Sanitario regionale indistinto e la mobilità extraregionale ed internazionale al fine di allinearsi a quanto previsto dalle intese della Conferenza Stato Regioni per un ammontare di 2,5 miliardi di euro; l’adeguamento del Fondo Sanitario regionale indistinto, mobilità extraregionale ed internazionale; per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate –

Con il via libera della Giunta alla deliberazione proposta da Liris, sono stati assegnati 1.558.763,00 euro al Fondo nazionale per la montagna, circa 32mila euro ai Fondi per erogazione livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, 250mila per Proventi per contributi per le spese di istruttoria dei Geni Civili, 1.323,19 euro per Restituzione di somme vincolate del Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione, 4,6 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, 373.622 euro per il Fondo per trattamento personalizzato del carcinoma mammario, 2.510 euro per il Fondo pesca e acquacoltura per emergenza Covid-19, 9,6 milioni di euro per i ristori alle imprese turistiche ubicate nei comprensori sciistici danneggiate dall’emergenza Covid, 25mila euro per interventi inerenti attività di aggiornamento per affido e adozione e 60mila euro per Fondi del Dipartimento Affari di Giustizia per assistenza e sostegno vittime di reati.

L’esecutivo, sempre su proposta dell’assessore Liris, ha approvato lo stanziamento di 34.355 euro per Sostegno e sviluppo agricoltura biologica-Mense scolastiche biologiche, 119mila euro per Riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie, 63.605 euro per Recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi Erp, 336mila euro circa per Superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, 41.635 euro per Programmi di verifiche tecniche su opere strategiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Ottantamila euro vanno poi a finanziare la legge regionale numero 5 del 2021 recante “Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale”.

La giunta ha infine riconosciuto 200mila euro in favore del Comune dell’Aquila per l’attuazione della convenzione tra i due enti per l’intervento di riqualificazione del Circolo tennis “Peppe Verna” del capoluogo, circa 15mila in favore del Comune di Capitignano per il completamento della struttura sportiva comunale, 100.568 in favore del Comune di Pescara per la realizzazione dello skate park cittadino, 57.657 euro al Comune di Trasacco per la riqualificazione del campo sportivo comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. US211

