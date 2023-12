Regione Abruzzo: ultime news, Giornata internazionale della montagna in Abruzzo: Imprudente, vetrina di grande prestigio 

Dal sito della Regione Abruzzo:

– L’Aquila, 02 dic. – “L’Abruzzo e le sue maestose montagne saranno, per tre giorni, al centro dell’attenzione mondiale: la giornata internazionale della montagna sarà un’occasione storica e imperdibile per promuovere e valorizzare il nostro territorio, a partire dalla valle del Sagittario e dai paesi di Scanno e Villalago che avranno il privilegio di ospitare questo straordinario evento – recita il testo pubblicato online. Sarà un momento di confronto, dibattito e scambio di visioni sulle principali tematiche della montagna, dallo sviluppo sostenibile alla tutela della biodiversità, dalla sicurezza alimentare ed idrica alla salvaguardia delle comunità rurali”.

Così, il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente e all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, sulla Giornata internazionale della montagna che sarà celebrata in Abruzzo, da sabato 9 a lunedì 11 dicembre, nelle località di Scanno e Villalago

“La sensibilità e l’attenzione mostrata dal governo, ed in particolare dal Ministro Calderoli, nei confronti delle aree appenniniche dell’Abruzzo, rappresentano un importante apprezzamento nei confronti delle politiche di promozione, tutela e valorizzazione adottate dalla Giunta regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Assessorato all’Agricoltura – continua Imprudente – ha messo in campo, negli ultimi anni, ingenti risorse per garantire la sopravvivenza delle attività agricole e zootecniche nelle zone montane, contrastarne l’abbandono e, nel contempo, preservare i servizi ecosistemici, promuovendo lo sviluppo sostenibile del nostro appennino – Questa tre giorni – continua il vice presidente – ci consentirà di porre al centro dell’agenda politica mondiale le criticità delle nostre aree interne, stimolando un dibattito che possa contribuire allo sviluppo delle zone montane più marginali, sfruttando tutte le opportunità offerte dai bandi europei”.

“La Regione Abruzzo, ed in particolare l’Assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura – riprende Imprudente – hanno sostenuto sin dal principio la candidatura delle località abruzzesi ad ospitare un evento che rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio: in quest’ottica, la Giunta ha assegnato un contributo di 20 mila euro con lo scopo di supportare l’organizzazione della manifestazione – Questa assegnazione – continua Imprudente – rappresenta un obiettivo che siamo riusciti a centrare grazie al lavoro sinergico tra Regione ed Enti locali che da anni puntano alla valorizzazione e alla promozione dei nostri territori – Anche grazie alla nascita delle green communities abruzzesi – continua – siamo riusciti ad intercettare ingenti risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di promuovere modelli di sviluppo che siano tanto sostenibili quanto in grado di stimolare una reale crescita economica e sociale delle aree montane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio pertanto – conclude – i principali promotori della candidatura: i Sindaci di Villalago, Fernando Gatta, e di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, il Direttore Nazionale di Ambiente e/è Vita Patrizio Schiazza, la Coordinatrice della Riserva Lago di San Domenico e Lago Pio di Villalago, Silvia Di Paolo, e tutto lo staff dell’Associazione”. (regflash) US 231202

