Regione Abruzzo: ultime news, Giorno Memoria: Marsilio ospite della presentazione degli eventi del Conservatorio “Luisa d’Annunzio”

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 18 gen. Il Presidente Marco Marsilio ha partecipato questa mattina a Pescara alla presentazione degli eventi che il Conservatorio “Luisa d’Annunzio” ha promosso in occasione del “Giorno della Memoria”. Il concerto (in prima assoluta), quest’anno, omaggerà l’eroe polacco Witold Pilecki, e si terrà giovedì 26 gennaio 2023 (ore 18.30) nell’Auditorium del Conservatorio – recita il testo pubblicato online. È stata annunciata – dal Presidente del Conservatorio pescarese Maurizio Di Nicola, riconfermato per i prossimi tre anni – la partecipazione dell’Ambasciatore polacco in Italia Anna Maria Anders, figlia del generale Wladyslaw Anders, vincitore della battaglia di Montecassino, comandante del 2/o Corpo d’armata polacco in Italia e diretto superiore di Pilecki – precisa la nota online. Il concerto ha avuto l’alto patrocinio del Ministero della cultura di Varsavia, dell’ambasciata e dell’Istituto di cultura polacchi, dell’American Jewish Committee e dell’Unione delle comunità ebraiche, oltre che delle istituzioni abruzzesi – precisa la nota online. Il capitano Witold Pilecki, dopo essersi fatto rinchiudere volontariamente nel campo di sterminio nazista, per primo informò il mondo sugli orrori di Auschwitz e sulla Shoah, ma non venne creduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Solo dopo il 1989 la sua figura venne rivalutata – si apprende dal portale web ufficiale. L’Orchestra sinfonica del Conservatorio ‘Luisa d’Annunzio’, diretta da Adriano Melchiorre, eseguirà la ‘Petite Suite Pilecki’, scritto dal compositore e storico pescarese Marco Patricelli – precisa la nota online. “Si tratta di un riconoscimento che viene attribuito dal nostro Paese all’eroe polacco Witold Pilecki – ha detto il Presidente Marco Marsilio -. Ringrazio il Conservatorio “Luisa d’Annunzio” per aver promosso questa iniziativa che rende omaggio a una figura che ha lottato per la libertà dei popoli”. GILPET/230118

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it