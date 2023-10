Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti adottati oggi 17 ottobre

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del Presidente Marco Marsilio, ha approvato e fatto proprio il Documento di configurazione geografica per le strategie Territoriali, predisposto dal servizio Autorità di gestione unica FESR FSE. Con lo stesso provvedimento sono state anche approvate le “Linee di indirizzo per la formulazione delle Strategie Territoriali delle Aree urbane funzionali Versione settembre 2023” sul percorso attuativo delle strategie territoriali regionali per il ciclo di programmazione comunitaria 2021 2027.

Approvate disposizioni organizzative per l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale –

Deliberata, sempre su iniziativa di Marsilio, la presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9379 final dell’8 dicembre 2022 nonché della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del Documento metodologico – riporta testualmente l’articolo online.

Su proposta del vicepresidente della giunta regionale ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’Esecutivo, a seguito dell’emanazione di Decreto Ministeriale, stabilisce l’innalzamento del 5% dell’intensità dell’aiuto, in relazione alla Misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ciò esclusivamente per le domande finanziabili della campagna 2022-2023, utilizzando le economie maturate e che matureranno nell’esercizio finanziario FEAGA 2023, sui fondi assegnati alla Regione Abruzzo nel 2021.

Approvata anche la II variazione del Bilancio preventivo dell’A.R.T.A al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio in entrata e in uscita:

– somme per annualità 2023 dell’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025;

– maggiori entrate derivanti dal contributo regionale vincolato per la realizzazione del progetto pilota “Montagna sostenibile” ; – maggiori entrate derivanti dall’addendum attribuito dal MASE per attività aggiuntive “Strategia Marina”; – stanziamento di quota parte dell’avanzo di amministrazione da restituire alla Regione Abruzzo

– posticipo della conclusione del programma di assunzione del personale;

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla gestione dei Rifiuti, Nicola Campitelli, ha proceduto a determinare il livello di Raccolta differenziata, relativo a ciascun Comune del territorio regionale, ai fini dell’applicazione del Tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, attraverso l’approvazione dei dati del “18° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani – Anno 2022”.

Su proposta dell’assessore con delega al Personale, Mario Quaglieri, via libera al conferimento temporaneo delle funzioni di Direttore del Dipartimento Sanità, in caso di assenza o impedimento del titolare, ad Ebron D’Aristotile, Dirigente del Servizio “Programmazione economico-finanziaria”.

Autorizzato il Comune di Montazzoli alla riserva del 15% degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da assegnare per un limite temporale di due anni per far fronte a situazioni di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale.

Conferimento “ad interim” dell’incarico di Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo – a Maria Ferrara, dirigente del Servizio “Impresa e Finanza”.

Conferimento “ad interim”, dell’incarico di dirigente del Servizio “Demanio Idrico e Fluviale” del Dipartimento Territorio – Ambiente a – si legge sul sito web ufficiale. Marco De Santis, dirigente del Servizio Personale del Dipartimento Risorse – si apprende dalla nota stampa.

Via libera ad una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

-Variazione cronoprogramma finanziario del progetto PNRR – Architettura rurale – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 5.163.390,04 – Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche “Ciclovia Adriatica” – 1° lotto funzionale – € 1.226.785,98 – Risorse PNRR Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche “Ciclovia Adriatica” – 2° lotto funzionale – € 20.216.662,36 – Adeguamento stanziamenti POR FERS 2014-2020. € 3.400.000,00 – Adeguamento stanziamenti POR FSE 2014-2020. € 2.286.650,00 – Variazione cronoprogramma interventi di impiantistica sportiva FSC 2021-2027 delib. CIPESS 79/2021. € 16.366.722,79 – Incentivi per la realizzazione di percorsi cicloturistici “Via Verde Costa dei Trabocchi”. € 100.000,00 – Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – annualità 2022. € 7.284.710,53 – “Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020. Parte ordinaria – si legge sul sito web ufficiale. Proposta di riprogrammazione economie”. Iscrizione in bilancio risorse per il “Finanziamento Progetto Ri.CR.E.A. – Riqualificazione del CRUA per Ecosistemi Agroambientali”. € 6.000.000,00 – Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità progetto turismo accessibile: “Bike to coast for everyone”. € 360.000,00 – PAR-FSC 2007/2013 organizzazione evento “Grande partenza Giro d’Italia 2023”. € 3.660.000,00 – PSC 2000-2020 – realizzazione parcheggi multipiano Comune di Chieti – € 204.843,74 – Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione – € 219.000,00 – PSC 2000-2020 – “Nuova sede dell’IZSAM – realizzazione laboratorio camera stagna – I lotto funzionale”. € 1.700.000,00 – Risorse finanziarie del Dipartimento Protezione Civile per ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato – € 666.666,00

Approvati, su input dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, i Bilanci di esercizio, al 31.12.2022, della Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Approvati, inoltre, gli schemi di convenzione per accordo tra il ministero della Salute – Direzione generale della Programmazione sanitaria e Regione Abruzzo in merito alle modalità di erogazione delle risorse del fondo finalizzato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell’anno 1999 e del fondo per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia – si apprende dal portale web ufficiale.

Disco verde ad attuare una delle azioni del “Piano regionale della prevenzione 2021-2025 – Programma PL13 salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolare, vengono previste delle nuove iniziative regionali per implementare sul territorio interventi di sostegno alla diffusione della pratica dell’allattamento al seno quali: -promuovere l’implementazione del percorso dei “7 passi” presso le ASL regionali supportando i consultori familiari nell’iter di adesione al programma UNICEF Comunità amica del bambino (BFC) finalizzato al conseguimento della relativa certificazione; – stipulare un protocollo regionale di intesa con l’Unicef per la promozione dell’allattamento al seno in ambito territoriale secondo lo schema di accordo che verrà condiviso con il predetto ente e sarà approvato con provvedimento di Giunta regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La Regione, su iniziativa dell’assessore alla Cultura, Daniele D’Amario, e, nello specifico, la Biblioteca “S. Tommasi” dell’Aquila, manifesta la volontà di aderire alla proposta progettuale del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila dal titolo “Fonti per la storia dell’arte dell’Italia di Mezzo (secoli XVI-XX)”, in qualità di Ente Ospitante per 6 mesi, mettendo a disposizione gli spazi e il patrimonio librario necessari per assicurare lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca – viene evidenziato sul sito web. A tal fine verrà stipulata una apposita convenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In relazione alla Disciplina del sistema turistico regionale, approvato, su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, il disciplinare attuativo dell’elenco regionale delle località turistiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Legge regionale n. 10 del 2023, infatti, concerne proprio l’istituzione, a finalità di promozione turistica, dell’elenco regionale delle località turistiche, elenco dinamico che prevede un aggiornamento annuale a cura del Dipartimento competente per materia – si legge sul sito web ufficiale.

Sempre in merito alla Disciplina del sistema turistico regionale, approvato, attraverso due distinte deliberazioni, sia il disciplinare attuativo degli esercizi extralberghieri che quello attuativo degli esercizi alberghieri – precisa la nota online. In primo luogo, la legge regionale n. 10 del 2023 prevede una tempistica stringente per l’approvazione delle linee guida operative per l’attuazione degli istituti in essa contenuti – precisa il comunicato. Tale legge, che ha riunificato e aggiornato tutta la normativa di settore in un unico testo normativo, quasi fosse un testo unico, stabilisce principi e criteri, rinviando a una serie di delibere di giunta gli interventi di dettaglio – riporta testualmente l’articolo online. Con questi due provvedimenti, viene fornita le disciplina di dettaglio specificando le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico – edilizi ed igienico sanitari necessari all’operatività delle strutture extralberghiere ed alberghiere – si apprende dalla nota stampa.

Approvato anche il disciplinare attuativo degli uffici di accoglienza turistica (IAT) e dei punti informativi (infopoint).

Via libera, inoltre, allo statuto della Fondazione Abruzzo Film Commission ai sensi della Legge regionale n.20 del 2023 nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo per assicurare, su tutto il territorio regionale, il supporto e l’assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale si è proceduto all’aggiornamento della rete scolastica regionale – si apprende dalla nota stampa.

Definiti anche i criteri per l’accesso delle famiglie al rimborso delle rette scolastiche di cui alla l.r. n. 32/2021 riguardante “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna” nonché i criteri per l’individuazione dei beneficiari e per la ripartizione di fondi fra i Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024. Il piano di riparto tra i Comuni interessati riguarda risorse assegnate alla Regione Abruzzo pari ad € 4.878.550,30. /K.S. 231017

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it