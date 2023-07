Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti approvati nella seduta di oggi 31 luglio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 31 lug. – Su proposta del Presidente Marco Marsilio, è stato deliberato di rimodulare il Piano triennale della viabilità regionale 2008-2010, prevedendo – su indicazione della Provincia di Chieti – il finanziamento della manutenzione straordinaria della viabilità SP218, ex SS 538 “Marrucina”, afferente l’asse strategico casello autostrada A14/Porto di Ortona – 1° Lotto”, per l’importo di 1.000.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Sempre su proposta del presidente Marsilio, è stato deliberato l’addendum all’Accordo Attuativo del 5 febbraio 2019 del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 6 dicembre 2017 tra Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche, Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila e Agenzia del Demanio – recita il testo pubblicato online. Su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, l’Esecutivo ha, poi, espresso il parere sull’iniziativa della Commissaria regionale del Consorzio di bonifica interno in merito all’adozione del programma assunzionale per l’anno 2023. Su tale programma, la Terza Commissione consiliare per l’Agricoltura ha espresso parere favorevole – si apprende dalla nota stampa.

Sempre su iniziativa di Imprudente, a

partire dalla vendemmia 2023, come richiesto dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, deliberata l’applicazione del comma 2 dell’art.39 delle Legge 238/2016 per le seguenti tipologie di vino:-DOC Montepulciano D’Abruzzo;-DOC Montepulciano D’Abruzzo sottozona TEATE;-DOC Montepulciano D’Abruzzo per le sottozone Terre dell’Aquila/Aquilane (superiore e riserva), Colline Pescaresi (superiore e riserva), Terre di Chieti (superiore e riserva), San Martino sulla Marrucina (superiore e riserva);-DOC Pecorino d’Abruzzo;-DOC Pecorino d’Abruzzo superiore sottozone Terre di Chieti, Colline Pescaresi, Colline Teramane;-DOC Pecorino d’Abruzzo superiore sottozone Terre dell’Aquila/Aquilane;-I.G.T. Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colline del Sangro, del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de l’Aquila, con specificazione del vitigno Pecorino – riporta testualmente l’articolo online.

Tale comma stabilisce che le Regioni possano ridurre la resa massima di vino classificabile come DO (Denominazione di Origine) ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le regioni possono, altresì, consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

Ancora su input di Imprudente,

prorogati i termini per la presentazione dei piani di utilizzazione agronomica (pua) ai sensi dell’art. 8 della disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, per la campagna agraria 2022-2023.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, è stato rinnovato il protocollo d’intesa con la Regione Toscana per l’implementazione dei servizi di medicina da laboratorio ed è stato recepito il protocollo ministeriale per il potenziamento dei test genomici per il colangiocarcinoma – si apprende dal portale web ufficiale.

Su proposta dell’assessore al Personale, Mario Quaglieri, sono stati assegnati i seguenti incarichi: dott. Dario Ciamponi, Dirigente del Servizio “Politica Energetica e Risorse del Territorio”; dott. Antonio Forese, Dirigente del Servizio “Riforme Istituzionali e Territoriali” del Dipartimento Presidenza; ing. Paolo D’Incecco, Dirigente del Servizio “Infrastrutture” del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti; dott. Carmine Cipollone, Dirigente del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR – FSE” del Dipartimento Presidenza –

Su proposta dell’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione, Pietro Quaresimale, sono state approvate le linee guida per l’applicazione della legge regionale (modificata il mese scorso) per l’erogazione dei contributi per viaggio, vitto e alloggio per le famiglie di pazienti oncologici, trapiantati o in attesa di trapianto; via libera anche alla ripartizione dei fondi per il finanziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti (pari a 240mila euro) e ai criteri per l’erogazione delle borse di studio per gli studenti delle scuole superiori – aggiunge la nota pubblicata. Approvata, sempre su proposta dell’assessore Quaresimale, la convenzione tra Regione Abruzzo e Comunità Montana “Montagna Pescarese” per il recupero del Palazzo seicentesco Caracciolo, ubicato nel centro storico del Comune di Penne, per un importo complessivo di 450mila euro (delibera Cipess). Su proposta dell’assessore al demanio, Nicola Campitelli, la Giunta ha accolto la proposta del Comune di Caramanico Terme per l’attribuzione della concessione per lo sfruttamento della risorsa termale della Fonte “La Salute” o in subordine una concessione parziale per lo sfruttamento di una determinata quota di acqua termale per il perseguimento dell’obiettivo congiunto comune/regione (partecipazione istituzionale) di incrementare e valorizzare l’offerta termale delle fonti scaturenti nel territorio comunale, coerentemente con le finalità pubbliche di cui alla L.R. 15/2022”. Il suddetto sfruttamento, così come dichiarato dallo stesso Comune di Caramanico Terme, sarà rivolto ad uso non sanitario – recita il testo pubblicato online. Lo stesso sarà effettuato senza finalità di lucro – Con il provvedimento è stato dato mandato all’ARIC per gli atti successivi – precisa la nota online. Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, l’esecutivo ha approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con la Fi.R.A. SpA per completare la misura 351 – FriStart. Sempre su proposta dell’assessore D’Amario, infine, sono stati approvati l’iniziativa e lo schema di convenzione per la realizzazione, nel biennio 2023-2024, di un progetto pilota sperimentale in materia di educazione digitale dei consumatori adulti, destinato a promuovere la realizzazione di iniziative volte ad elevare il livello delle competenze digitali dei consumatori adulti con particolare riguardo ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni con precedenza ai soggetti caratterizzati da particolari fragilità di natura fisica, economica, sociale – /GILPET/230731

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it