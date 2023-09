Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti approvati nella seduta di oggi venerdì 29

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 29 set. La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato lo schema di atto aggiuntivo all’atto di concessione tra la Regione Abruzzo e la società TUA per il trasporto pubblico automobilistico extraurbano ed urbano e ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2018/2027. A seguito di una specifica richiesta pervenuta dalla Società T.U.A. nella quale viene espressa la necessità di modificare la modalità di pagamento prevista dal vigente contratto di servizio, è stata disposta l’erogazione bimestrale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale resi dalla Società in house allo scopo di garantirle, con pagamenti maggiormente cadenzati, la liquidità necessaria a fronteggiare gli aumenti dei costi delle materie prime derivanti dagli elevati tassi d’inflazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sempre su input di Marsilio, è stato deliberato lo schema di disciplinare di concessione del contributo, pari a € 2.653.738,61 e relativo al progetto di sostituzione della sciovia Stazzetto, nel Comune di Pescasseroli – precisa la nota online. Si tratta di un impianto con vita tecnica scaduta, con omonima seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli – precisa la nota online. L’intervento in questione, reputato strategico dalla Regione Abruzzo, è finalizzato a migliorare la fruizione del comprensorio sciistico di Pescasseroli iniziativa ed a determinare una ricaduta positiva per l’intero sviluppo turistico locale – si apprende dalla nota stampa.

L’Esecutivo, sempre su input di Marsilio, ha stabilito che, in particolari casi e previo parere dell’Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a professionisti avvocati del libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia” ed ha approvato il relativo schema di “Disciplinare di incarico di patrocinio”.

Approvato, su proposta del vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e URCA, Unione regionale cuochi abruzzesi.

Sempre su proposta di Imprudente, via libera al riparto delle risorse, relative all’annualità 2022, rientranti nel Fondo costituito per l’esercizio della caccia – si apprende dal portale web ufficiale.

Nell’ambito della Legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014, in materia di tutela e valorizzazione delle foreste e dei pascoli del patrimonio arboreo della regione Abruzzo, la Giunta regionale, sempre su iniziativa di Imprudente, ha dato avvio, presso il Consiglio regionale, al percorso di approvazione del regolamento regionale recante il regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali.

Approvati lo schema di protocollo d’intesa tra il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e la Regione Abruzzo e lo schema di accordo Regione/Università, e ciò nell’ambito della iniziativa denominata “Open Farms 2023 – connessioni rurali”, finalizzata a rafforzare la cooperazione tra il mondo produttivo, il mondo accademico, il mondo delle associazioni e le istituzioni, a promuovere il trasferimento di conoscenze e apprendimento collaborativo tramite gruppi di lavoro, a dare visibilità e diffusione della conoscenza in particolare riferita alla Politica Agricola Comune 2023-2027, ad incentivare occasioni di interazione, confronto e scambio di esperienze tra i diversi stakeholder della PAC 2023-2027, per la crescita e lo sviluppo delle aziende agricole –

Su proposta dell’assessore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, in merito al Fondo dopo di noi (anni 2016, 2017 e 2018), relativamente all’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la Giunta ha approvato gli indirizzi di riprogrammazione degli interventi da sostenere con le risorse per le quali gli ambiti distrettuali sociali non hanno concluso il procedimento di spesa – si legge sul sito web ufficiale. Tale proposta prende atto dei ritardi nella spesa e delle difficoltà che i servizi territoriali hanno registrato nell’avvio degli interventi di rafforzamento dell’autonomia delle persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno familiare; a seguito dell’assenso formalizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale viene approvata la riprogrammazione degli interventi da realizzare con le risorse 2016,2017 e 2018 già trasferite agli Ambiti Distrettuali Sociali e da alcuni di questi non interamente spese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sempre su iniziativa di Quaresimale, via libera alla schema di Protocollo d’intesa per lo sviluppo dei servizi, benefici e attività relativi al Diritto allo Studio Universitario in favore degli studenti dell’Ateneo G. d’Annunzio di Chieti e Pescara – L’obiettivo è di consentire il completo scorrimento delle graduatorie relative alle borse di studio degli aventi diritto presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara (che ne anticiperà le risorse nell’esercizio corrente). La spesa quantificata in € 1.379.946,20 trova copertura nel “Fondo regionale per erogazione borse di studio agli studenti universitari”.

Via libera, poi, su iniziativa dell’assessore al turismo, Daniele D’Amario, al disciplinare di organizzazione e funzionamento della cabina di regia del turismo che sostituisce il tavolo tecnico del turismo –

Sempre su proposta di D’Amario, approvato lo schema di protocollo d’intesa ed il modulo di accordo per la protezione dei dati personali per la realizzazione di borse lavoro per l’utenza psichiatrica tra la Regione Abruzzo-Servizio Beni e Attività culturali ed il Dipartimento di salute mentale della ASL di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

Approvato, su proposta dell’assessore all’energia, Nicola Campitelli, l’atto di intesa, proposto da Terna, per la costruzione e l’esercizio della nuova stazione elettrica di smistamento a 132 KV e raccordi alla rete RTN da realizzarsi nel Comune di Città Sant’Angelo – recita il testo pubblicato online. 2003. A seguito della conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dal MASE, autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della “Nuova stazione elettrica di smistamento a 132 kV raccordi alla RTN da realizzarsi nel comune di Città S. Angelo (PE)”, lo stesso Ministero ha richiesto alla Regione Abruzzo il rilascio dell’atto di intesa necessario all’adozione del provvedimento di autorizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verí, l’Esecutivo ha provveduto all’approvazione del piano operativo per il recupero delle liste di attesa della Regione Abruzzo, all’esito della conclusione della interlocuzione tra Ministero della Salute e Regioni, avvenuta nel corso del mese di luglio di quest’anno – recita il testo pubblicato online. La Giunta ha anche approvato le Schede di rilevazione delle prestazioni da recuperare, così come trasmesse al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e Finanze il 31 luglio scorso – riporta testualmente l’articolo online.

Sempre su proposta dell’assessore Verí, approvato il disciplinare per la concessione dei contributi al rimborso spese una tantum per le prestazioni medico veterinario su animali di affezione – Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo e dell’abbandono degli animali di affezione la Regione Abruzzo promuove politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, nonché per animali impiegati negli interventi assistiti.

Recepito il Decreto ministeriale DM 7 agosto 2023 recante l’istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari con il relativo disciplinare tecnico e l’istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza riabilitativa con il relativo disciplinare tecnico – riporta testualmente l’articolo online.

In relazione alla misura del PNRR – M6C2-2.2.3 – “Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”, è prevista la sub-misura ‘corso manageriale’ che prevede un target di personale da formare per la Regione Abruzzo pari a 125 manager per un investimento complessivo di € 500.000 (calcolato sulla base di un costo unitario standard di € 4.000 per partecipante), A tal proposito, la Giunta, tra i vari adempimenti, ha individuato nel rispetto dei requisiti minimi individuati dall’Organismo Intermedio di concerto con l’Amministrazione titolare quali enti di formazione per l’erogazione della formazione manageriale del SSR le Università regionali sedi delle facoltà di Medicina: Università degli Studi dell’Aquila e Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

La Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, nell’ambito del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ha approvato una variazione per l’iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate – Nello specifico, sono stati previsti questi interventi: trasferimento per servizi aggiuntivi effettuati da TUA per il Comune di Pescara € 256.843,00; rete degli sportelli regionali del consumatore € 308.195,84; rettifica importo e imputazione per erogazione livelli essenziali di assistenza in materia di attività trapiantologica € 0,01; progetto regionale su metodi innovativi presa in carico pazienti affetti da cefalea primaria cronica € 242.730,00; fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – si apprende dalla nota stampa. € 588.944,38; fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – si apprende dalla nota stampa. € 1.818.790,00; fondo per l’istruzione tecnologica superiore € 863.950,34; quota tariffaria a titolo di compensazione ambientale trattamento rifiuti AMA. € 1.000.000,00; concessione di contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri – precisa il comunicato. € 111.847,71.

Approvato anche il Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’esercizio 2022. Il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del “Perimetro di Consolidamento”, inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si è quindi proceduto al consolidamento oltre che del Consiglio Regionale dell’Abruzzo – già incluso nel Rendiconto Consolidato della Regione Abruzzo – anche dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di L’Aquila, dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Pescara, dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Teramo, dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti, dell’Azienda Regionale per le Attività Produttive, dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, della Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. – FI.R.A., di Abruzzo Progetti S.p.A., di S.A.G.A. S.p.A. e della Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. – T.U.A. con le sue partecipate consolidate Sangritana S.p.A. e Autoservizi Cerella s.r.l.

Via libera anche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) della Regione Abruzzo per il triennio 2023 – 2025 relativamente all’annualità 2023

In relazione al Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2022, la Giunta ha adottato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – recita il testo pubblicato online.

Conferiti gli incarichi di dirigente del Servizio Programmazione e promozione turistica e sportiva – Dipartimento Sviluppo economico e Turismo – a Carlo Tereo De Landerset, e di dirigente del Servizio Società partecipate ed Enti strumentali – Direzione generale – a Marco Valeri.

Riguardo alla Legge regionale n .2 del 2018 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), è stato deliberato il riparto dei contributi nell’ambito dell’esercizio finanziario 2023.

Sulla base della Legge n. 431 del 9.12.1998, in relazione al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, disco verde alla ripartizione delle ulteriori risorse disponibili per l’annualità 2022 pari ad € 656.817,82.

Nominato l’ing. Giancarlo Misantoni come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alle procedure finalizzate alla realizzazione della sede unica pescarese della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Autorizzato, sempre su input di Quaglieri, il Comune di Dogliola alla riserva del 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da assegnare per un limite temporale di due anni per far fronte a situazioni di emergenza ed il Comune di Francavilla al Mare alla riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per far fronte alla situazione di emergenza abitativa –

Approvata l’individuazione dei Comuni (Martinsicuro, Roseto, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare, Ortona, Torino di Sangro, Casalbordino e San Salvo), della Regione Marche e dell’amministrazione provinciale di Chieti quali soggetti sub attuatori degli interventi per la realizzazione della ciclovia turistica adriatica (2°lotto) secondo la ripartizione di obiettivo chilometrico e quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere pubbliche (Pfte). Inoltre, si è stabilito di provvedere alla realizzazione di una nuova convenzione con la Regione Marche, relativa alla realizzazione del ponte sul Tronto, che sarà approvata in una prossima seduta di Giunta – si apprende dal portale web ufficiale. /230929

