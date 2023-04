Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati giovedì 6 aprile 2023

- Advertisement -

Pescara, 6 apr. Si è riunita oggi la giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:

La Giunta regionale, nell’ambito del IV Bando relativo alla legge n. 338 del 2000, in merito all’intervento di recupero e ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell’ex Caserma Pierantoni di Chieti da adibire a residenza per studenti universitari ha poi deliberato la concessione del credito a medio-lungo termine all’Adsu Chieti-Pescara per l’avvio dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, l’esecutivo ha preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione dell’ADSU di Chieti –Pescara che prevede l’erogazione del finanziamento regionale per l’anticipazione del Saldo Avanzamento Lavori privati (SAL) e del finanziamento della spesa dei lavori per complessivi 2milioni 900mila euro nell’annualità 2023.

Assegnato il contributo dell’importo complessivo di 1 milione 694mila 372 euro, a beneficio degli Enti locali che, alla data del 5 aprile 2023 hanno fatto richiesta di risorse finalizzate alla sistemazione della viabilità in quanto interessati dall’attraversamento delle tre tappe abruzzesi del Giro d’Italia – La giunta regionale ha, infine, approvato un disegno di legge, da sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale, per la rottamazione delle cartelle relative ai bolli auto 2009-2010 nei territori del cratere colpiti dal sisma, bolli il cui pagamento era stato sospeso – recita il testo pubblicato online. , K.S. 230406

