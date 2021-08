Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta di oggi

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

GIUNTA: PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELLA SEDUTA DI OGGI

– Pescara, 4 ago – Si è riunita, oggi, in modalità telematica, la Giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio per esaminare i seguenti provvedimenti – precisa la nota online. A seguito dei numerosi incendi avvenuti nella giornata del 1 agosto, che hanno interessato il territorio regionale, su proposta del Presidente Marco Marsilio, è stato dichiarato l’eccezionalità degli eventi, ai sensi del D.Lgs n. 1 del 2018, per i gravi danni causati al patrimonio boschivo e alle infrastrutture pubbliche e strutture private – Nei Comuni di Pescara, Farindola e Ortona sono state evacuate complessivamente 150 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per lo spegnimento degli incendi, nella giornata del primo agosto, sono stati impiegati circa 180 volontari, utilizzati 65 mezzi regionali e aerei della flotta nazionale del COAU. Per i primi interventi, la Giunta ha deliberato un fondo di 50mila euro che si aggiunge all’intervento economico deliberato dal Consiglio regionale nella seduta di ieri – precisa il comunicato. Su proposta del presidente Marsilio è stata approvata la convenzione con i soggetti attuatori per gli interventi di completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola e di Rocca di Mezzo con Campo Felice per l’importo complessivo di 6.000.000 euro finanziato nell’ambito del secondo addendum al Piano operativo del Fondo sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020. Sempre su proposta del presidente Marsilio, la Giunta ha deliberato l’approvazione della scheda ministeriale, rettificata, relativa al piano della Mobilità sostenibile, che prevede un incremento percentuale del finanziamento per l’acquisto di autobus extraurbani a metano o ad idrogeno in luogo di mezzi diesel, o ibridi, per il triennio 2021-2023. Approvato su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, l’accordo tra Regione Abruzzo e Università degli Studi dell’Aquila per la concessione di un contributo di ricerca volto alla revisione del sistema degli indicatori regionali nell’ambito dell’attuazione delle strategie per lo sviluppo sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Approvato, inoltre, sempre su proposta del vicepresidente Imprudente, lo schema di convenzione con il quale si individuano i Comuni di Torino di Sangro, Vasto e l’Area marina protetta Torre del Cerrano quali soggetti incaricati della realizzazione degli interventi previsti dal progetto “Life”. Gli interventi consistono nella realizzazione di dissuasori/protezioni a carico delle aree dunali (passerelle, recinzioni, cartellonistica, boe marine, piccoli interventi di bioricostruzione di habitat). Il contributo assegnato è parti a 133.340 euro – riporta testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore Guido Liris è stato nominato ad interim, l’ing. Nicola Commito, dirigente del servizio Impresa e Finanza del dipartimento Sviluppo Economico-Turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella stessa seduta, inoltre, è stato conferito al dott. Tobia Monaco l’incarico di dirigente del Servizio “Tutela Sociale-Famiglia”. Approvato, su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, lo schema di contratto di comodato d’uso tra la Regione Abruzzo e la Fondazione dei musei civici di Loreto Aprutino per la custodia della collazione di ceramiche “Acerbo” (569 pezzi pregiati). La collezione, di proprietà regionale, è custodita nei locali della fondazione – Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario è stato approvato anche un protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio di Pescara e Gran Sasso per alcune iniziative messe in campo in favore delle imprese del settore turistico – riporta testualmente l’articolo online. Con due distinte delibere sono state deliberate, sempre su proposta dell’assessore D’Amario, le linee guida per la concessione dei contributi programmati dalla legge 55 del 2013. Infine, su proposta dell’assessore alla sanità Nicoletta Verì, è stato deliberato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Istituto Superiore di Sanità per l’attuazione del progetto denominato “Sorveglianza strutture residenziali socio-sanitarie nell’emergenza Covid-19”. GILPET/210804

