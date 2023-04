Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati oggi 6 aprile

- Advertisement -

Pescara, 6 apr. Si è riunita oggi la giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:

variazione di bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste per la necessità di realizzare un intervento urgente di riparazione e restauro dell’opera ‘Serenità, allegoria dell’Abruzzo’ del maestro Tommaso Cascella, recentemente danneggiata da un atto vandalico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Rinnovato il Comitato tecnico scientifico (di seguito CTS), organismo di durata triennale, tenuto a collaborare con il Dipartimento Sanità al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e degli interventi per prelievo d’organi e tessuti.

Recepita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025” ed istituto il Gruppo tecnico regionale per il coordinamento e il monitoraggio integrato delle strategie di contrasto da adottare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Approvato il documento programmatico cosiddetto Mexa per l’intervento di reingegnerizzazione dell’ospedale di Chieti.

La Giunta regionale, nell’ambito del IV Bando relativo alla legge n. 338 del 2000, in merito all’intervento di recupero e ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell’ex Caserma Pierantoni di Chieti da adibire a residenza per studenti universitari ha poi deliberato la concessione del credito a medio-lungo termine all’Adsu Chieti-Pescara per l’avvio dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, l’esecutivo ha preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione dell’ADSU di Chieti –Pescara che prevede l’erogazione del finanziamento regionale per l’anticipazione del Saldo Avanzamento Lavori privati (SAL) e del finanziamento della spesa dei lavori per complessivi 2milioni 900mila euro nell’annualità 2023.

Assegnato il contributo dell’importo complessivo di 1 milione 694mila 372 euro, a beneficio degli Enti locali che, alla data del 5 aprile 2023 hanno fatto richiesta di risorse finalizzate alla sistemazione della viabilità in quanto interessati dall’attraversamento delle tre tappe abruzzesi del Giro d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. La giunta regionale ha, infine, approvato un disegno di legge, da sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale, per la rottamazione delle cartelle relative ai bolli auto 2009-2010 nei territori del cratere colpiti dal sisma, bolli il cui pagamento era stato sospeso – , K.S. 230406

