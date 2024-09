Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di mercoledì 18 settembre

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 18 sett. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:1) FSC 2021/2027 – Realizzazione del Parco Nord nel Comune di Pescara – € 3.000.000,002) Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo – € 3.962.790,393) PNRR Progetto 1000 Esperti – Restituzione somme da accordo di conciliazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. € 20.808,004) Progetto FIRESPILL. Programma 2014-2020 Interreg V-A Italy-Croatia CBC. € 78.041,445) Potenziamento dei servizi fitosanitari regionali – annualità 2024. € 81.019,766) Intervento assistenza tecnica AT001 previsto dal Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. € 73.200,007) Progetto sperimentale Sistema Duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. € 1.053.385,008) PNRR Intervento M5C1 – 15 – Investimento 3 – “Rafforzamento del sistema duale”. € 1.226.084,00Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, approvati gli organigramma e i conseguenti funzionigramma relativi all’assetto organizzativo del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, del Dipartimento Sociale, Enti Locali e Cultura e del Dipartimento Presidenza, Programmazione e Turismo – Su proposta dell’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, approvato il documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema Duale, anno finanziario 2023”, con riferimento all’anno formativo 2024-2025.Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha preso atto, recepito e approvato l’Accordo di Collaborazione tra Regione Abruzzo Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale ICT e AREACOM.Ancora su proposta dell’assessore Verì, presa d’atto dell’aggiornamento dell’articolazione della Rete MEC, come definito nel documento dell’ASR Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Su iniziativa del vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, riconosciuto il Distretto del Cibo della Regione Abruzzo denominato “ABRUZZO WINE & FOOD, prodotti di qualità certificati”.ALFA 240918

