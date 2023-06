Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di mercoledì 28 giugno

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi mercoledì 28

Pescara, 28 giu. La Giunta regionale, riunita all’Aquila, in seduta ordinaria, su iniziativa del presidente Marco Marsilio, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27, in relazione ai Progetti Bandiera in capo alla Regione Abruzzo – Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha deliberato la presa atto dell’assegnazione finanziaria in capo ad ogni Soggetto Attuatore, per complessivi 32milioni 280mila euro sulla base di quanto indicato nei provvedimenti del MIT e della successiva verifica compiuta dal Servizio Infrastrutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, la Giunta ha approvato lo schema di Convenzione da dover sottoscrivere con i Soggetti Attuatori per gli interventi di seguito riportati e con i relativi importi:

Approvato il Disegno di Legge Regionale recante “Istituzione del Fondo a sostegno alle popolazioni colpite dell’emergenza alluvioni in Emilia Romagna”, predisposto, su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, alla luce della grave situazione emergenziale delineatasi nel mese di maggio 2023 nelle aree della Regione in disamina interessate dai fenomeni meteorologici e dalle intense alluvioni, proprio al fine di sostenere le popolazioni colpite, mediante intervento di carattere programmatico, per l’ammontare di 2 milioni di euro a valere sull’esercizio 2024.

Considerata la necessità di procedere alla revisione delle Analisi Prezzi, quale strumento da utilizzarsi a supporto del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, al fine di pervenire alla loro rielaborazione e ad un più ampio aggiornamento permettendo anche al mondo dei portatori di interesse di fornire i loro contributi, la Giunta, su proposta del presidente Marsilio, ha autorizzato il Servizio Genio Civile di Pescara, competente in materia, a rendere disponibili ai componenti dell’Osservatorio Permanente dei Prezzi Elementari le Analisi Prezzi quale strumento interno di lavoro a supporto del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

L’Esecutivo, su input del vicepresidente, Emanuele Imprudente, ha approvato uno schema di Convenzione da sottoscrivere con i Comuni interessati per la definizione delle modalità di valutazione delle aree di sedime provenienti dalla Riforma Fondiaria del Fucino – riporta testualmente l’articolo online.

Sempre su iniziativa di Imprudente, la Giunta ha approvato anche lo schema di “Atto di concessione” per le attività di sostegno della “commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell’agroalimentare“, per un importo di spesa pubblica complessiva di 480mila euro –

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, in relazione alle risorse con vincolo di destinazione per l’edilizia residenziale pubblica (ex fondi Gescal) riprogrammabili, ha autorizzato l’ATER di Teramo ad utilizzare le risorse pari ad € 380.000,00 a valere sulle risorse già trasferite per eseguire interventi urgenti necessari per il ripristino della completa agibilità degli alloggi di proprietà siti in Via Brodolini, civici nn. 1, 3, 5, 7, 9 e 11 del Comune di Giulianova, a seguito di Ordinanza Sindacale n. 43 del 23 febbraio scorso – recita il testo pubblicato online.

Sempre su iniziativa dell’assessore Quaglieri, è stata concessa in uso fino al 31 dicembre 2024 la porzione dell’area di proprietà regionale denominata ex COFA, sita in Pescara, Viale Giovanni XXIII, (particelle n. 2371 e n. 2657) al Comune di Pescara, per lo svolgimento di eventi interesse sociale, culturale e turistico – recita il testo pubblicato online.

Approvato anche il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2023-2024 – di importo pari o superiore ad euro 40 mila euro – Nello specifico, un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari – precisa il comunicato. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere, altresì, realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione –

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in relazione alla Rete regionale per le malattie rare, la Giunta, infine, ha approvato la nuova rete regionale delle malattie rare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale in materia, In particolate, sono stato approvati il nuovo modulo per la valutazione dei requisiti dei presidi della rete regionale per le malattie rare ed il documento recante “Prescrizione e Somministrazione di terapie iniettive presso un centro ospedaliero non afferente alla Rete regionale malattie rare”. /230628

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it