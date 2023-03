Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti approvati nella seduta di oggi lunedì 6 marzo

- Advertisement -

Pescara, 6 mar. Su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta regionale, ha deliberato la presa d’atto dell’accordo tra il Dipartimento nazionale della Protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo nonché l’approvazione dello schema di accordo tra la Regione e i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di oltre 30milioni di euro destinati a misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le risorse finanziarie, inerenti il Piano confluiranno sulla contabilità speciale intestata al “Commissario di Governo rischio idrogeologico Abruzzo” la cui gestione è demandata nel modo seguente: 23milioni 139mila 186 euro sono in capo all’Agenzia Regionale di Protezione Civile (APC) mentre 7milioni 200mila euro sono di competenza del Servizio Opere Marittime (DPE012) del Dipartimento Infrastrutture –Trasporti (DPE) per la difesa della costa – Su proposta dell’assessore, Mario Quaglieri, approvata una variazione di bilancio in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti per le seguenti attività: 1) Programma di rigenerazione urbana – miglioramento sismico edificio ex GIL Chieti € 2.200.000,00. 2) Fondi ministeriali per residenze artistiche – Artisti nei territori € 48.720,00. 3) PSC 2000-2020 Ampliamento e messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi € 116.118,68. 4) PAR-FSC 2007/2013 Realizzazione area di atterraggio elisoccorso Comune di Scanno € 200.000,00. 5) FSC 2004-2020 Integrazione tariffaria ferro-gomma per l’anno 2021 € 700.000,00. 6) Fondo finalizzato alle malattie rare della retina € 11.132,00. 7) Programma Interreg V-A Italia-Croazia CBC realizzazione progetto Firespill € 385.302,11. 8) Programma Interreg V-A Italia-Croazia realizzazione progetto Mimosa € 32.010,92. La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo in relazione alle disposizioni per il sostegno e la promozione dell’attività sportiva”. Per l’esercizio 2023 ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è riconosciuto un contributo straordinario in conto capitale finalizzato al completamento degli impianti sportivi i cui lavori siano stati affidati entro il 31 dicembre 2022. 2. Il contributo è concesso a condizione che l’impianto sia realizzato dal Comune tramite contrazione di un mutuo o comunque mediante l’utilizzazione di risorse proprie dell’Ente ed è finalizzato a fronteggiare esclusivamente l’aumento dei costi delle materie prime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 3. Il contributo è concesso nei limiti del 40 per cento dell’importo di affidamento dei lavori e fino ad un ammontare massimo di euro 40mila – viene evidenziato sul sito web. 4. Alla concessione del contributo provvede il Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo, competente in materia di sport. Il contributo deve essere richiesto entro il 30 marzo 2023. 5. Per il finanziamento del contributo straordinario è istituito un apposito capitolo di spesa con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2023 di euro 120.000,00. Su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, approvato lo schema di convenzione e accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica – ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Il Dipartimento Agricoltura Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, attraverso la tipula di un nuovo accordo di collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale, vuole implementare alcune attività svolte: in particolare, l’adozione e configurazione della gestione del webGIS denominato seaGIS Abruzzo quale strumento regionale di rappresentazione degli usi del mare, aggiornare i dati del webgis, mappare le aree interne regionali potenzialmente idonee alla collocazione di impianti di acquacoltura, effettuare analisi dei dati provenienti da satelliti sulle variazioni della temperatura superficiale dell’acqua degli ultimi 15 anni e potenziali ripercussioni nella molluschicoltura regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Programma Operativo FEAMP 2014-2020. L’attività, oltre che dotare la Regione di un importate strumento di supporto alle decisioni degli Organi regionali, è in linea con gli orientamenti della nuova programmazione 2021/2027 e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pe-sca e l’Acquacoltura (FEAMPA) che prevede, tra le azioni rivolte alla governance, un maggiore impulso alle attività di pianificazione degli spazi marini (AZA) e con quelli espressi dalla vigente normativa europea e nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, definito il tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie per il biennio 2023-2024 per le dipendenze patologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Viene, definita in complessivi € 2.625.799,63 (€ 1.312.899,82/annui) la spesa massima che, nel biennio considerato potrà essere sostenuta dal SSR per l’acquisto di prestazioni di assistenziali per l’area delle dipendenze patologiche – La Giunta, su proposta del vice presidente Imprudente, ha poi approvato la messa a disposizione a favore dell’Azienda regionale attività produttive (Arap) del sito regionale ex Cotir di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvato, in particolare, lo schema di convenzione tra Regione e Arap di impegno di messa a disposizione, in favore dell’Arap stessa del sito di proprietà regionale ubicato in contrada Zimarino a Vasto e vincolato al positivo ottenimento del finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in area industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del PNRR, investimento 3.1, produzione in aree industriale dismesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Approvato, infine, su input del presidente Marsilio, lo schema di protocollo d’intenti tra il ministero per le riforme istituzionali e la Regione per l’individuazione di linee di intervento volta alla semplificazione normativa diritto beneficio del sistema dei cittadini e delle imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. K.SCOLTA//230306

