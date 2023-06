Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati martedì 20 giugno

Dal sito della Regione Abruzzo:

– L’AQUILA, 20 giu. La giunta regionale, riunita oggi, in seduta ordinaria, ha approvato i seguenti provvedimenti: su proposta del Presidente Marco Marsilio aggiornati i criteri per l’attribuzione della priorità regionale per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico (D.P.C.M. 27 settembre 2021);

Su indicazione dell’assessore Mario Quaglieri approvato lo schema di addendum relativamente all’accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga essendo necessario procedere alla modifica dei singoli Accordi di Programma stipulati tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le Regioni e Province autonome e delle relative Convenzione attuative – La Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome ha approvato, infatti, l’Addendum all’Accordo-quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio Nazionale verso gli obiettivi UE 2020. Occorre a questo punto, modificare e integrare l’Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per lo sviluppo della banda ultra larga sottoscritto in data 05/04/2016 e le convenzioni attuative FESR e FEASR. Pertanto, la giunta ha preso atto del fatto che l’Addendum all’Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione Abruzzo sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Abruzzo dando mandato ai Direttori dei Dipartimenti competenti per la sottoscrizione degli Addendum alle Convenzioni operative – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Autorizzato il Comune di Loreto Aprutino alla riserva del 15% degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, da assegnare per un limite temporale di due anni per far fronte a situazioni di emergenza – si legge sul sito web ufficiale.

Conferito l’incarico di Dirigente del Servizio “Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria” del Dipartimento Agricoltura a Carlo Maggitti.

Approvata una variazione di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in base alle richieste, pervenute dai vari servizi e dipartimenti:

1) Contributo per l’incremento del costo di carburanti ed energia elettrica per il trasporto pubblico locale e regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. € 7.036.392,36; 2) Masterplan Abruzzo – Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada Val Fino – aggiunge testualmente l’articolo online. € 778.288,19; 3) FSC 2021-2027 Investimenti nei porti da pesca e mercati ittici abruzzesi – € 1.723.091,00; 4) Procedure espropriative conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di febbraio e marzo 2015. € 72.000,00; 5) Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Rifacimento ponte sul fiume Vibrata, Alba Adriatica – € 222.828,13; 6) Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento turistico-religioso – S.R. 539 – S.P. 58 E S.P. 60. € 837.000,00; 7) Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNNA) – Progetti di vita indipendente a favore delle persone con disabilità grave – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 24.000,00; 8) PNRR – Assistenza domiciliare – Progetto “Casa come primo luogo di cura”: potenziamento sistema informativo per l’assistenza domiciliare (SIAD). € 73.539.182,00; 9) Recupero somme erogate ai medici convenzionati con le Aziende USL a seguito di favorevoli sentenze della Corte di Appello successivamente cassate dalla Suprema Corte – recita la nota online sul portale web ufficiale. € 132.000,00; 10) Regolarizzazione interessi provvisori di T.U. € 28,56; 11) Esenzione ticket per prestazioni monitoraggio per pazienti ex COVID. € 91.875,00; 12) PNRR – Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE. € 14.000,00; 13) PNRR – Adozione App “IO”. € 115.060,00; 14) PNRR – Adozione piattaforma PagoPA. € 258.894,00; 15) FSC 2004-2020. Commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell’Agrifood. € 480.000,00.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale l’Esecutivo ha proceduto ad una formale ricostituzione dell’assemblea dell’Azienda di Servizi Pubblici alla Persona – ASP n.2 della Provincia di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. I componenti designati risultano i seguenti: per il Comune di Sulmona: Balassone Maurizio in qualità di rappresentante della maggioranza e di Di Rocco Franco in qualità di rappresentante della minoranza ; per il Comune di Roccaraso: Rucci Christian in qualità di rappresentante dell’ente; per il Parroco pro-tempore Parrocchia Santa Maria Assunta di Roccaraso: Ciccarelli Pietro Aniceto in qualità di proprio rappresentante; per la Regione Abruzzo: Di Fonso Silvia designato dal Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali.

Autorizzato l’utilizzo dell’importo complessivo di € 412.600,00 per finanziare i seguenti interventi per l’impiego delle risorse del Fondo sociale regionale destinate a “Innovazione e programmi speciali regionali”:

1.Progetto “IL VILLAGGIO DI HARRY POTTER” L’Associazione Abruzzo Again – contributo 2. Progetto “AutisMIO” – Sirena Società Cooperativa Sociale SpA ETS 3. Progetto “Abruzzo contro il Bullismo” Società civile Aps – contributo 4. Progetto pilota: unite include- Università degli studi di Teramo 5. Progetto “Vivere Oltre La SM – il Teatro come supporto, relazione e autodeterminazione” – AISM 6.Manifestazione “Festa dei Popoli” Diocesi di Teramo Atri 7. Progetto “NATURALMENTE DIVERSI” – Cooperativa Sociale Filadelfia 8. “PROGETTO ONLINE FOR LIFE. L’INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE IL DIGITALE” Cooperativa sociale 3M 9. Progetto “Adolescenza e devianza minorile “- Sport & Event ASD 10. Progetto-evento “Inclusione attraverso lo sport” – Associazione AGAVE PER UN FUTURO DIVERSO A.P.S. – E.T.S. Onlus 11. Progetto “Green Ability” – Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Vomano-Tordino – recita il testo pubblicato online.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì approvato il “Progetto violenza di genere” per l’individuazione di un modello di presa in carico della vittima e di diffusione della collaborazione interistituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. individuata la ASL di Teramo (ASL Pilota) come prima sede per la realizzazione degli obiettivi progettuali, finalizzati all’individuazione di un possibile modello estendibile alle altre realtà regionali nell’arco dei 12 mesi.

Autorizzata l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP per la richiesta di fornitura dei servizi connessi alla realizzazione delle attività in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico- assistenziali” demandata al dirigente del Servizio Tutela sociale-famiglia l’attuazione di tutte le procedure necessarie per estendere l’applicazione della APP rendendola disponibile all’utilizzo nell’ambito della sanità e al dirigente del Servizio Informatica e Statistica il corretto e stabile allestimento delle dotazioni tecnologiche necessarie al regolare funzionamento d’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Progetto trova copertura sugli esercizi finanziari 2023- 2024 per un totale di € 609.942,46 (IVA inclusa) per l’attivazione di un Accordo Quadro CONSIP – Sanità Digitale 1 per l’attuazione del “Progetto violenza di genere” e di ulteriori € 200.000,00 per le spese per infrastrutture e tecnologie necessarie per l‘implementazione del Centro tecnico regionale da parte del Servizio Informatica e Statistica – si legge sul sito web ufficiale.

Recepita e approvata la ripartizione delle risorse alle strutture regionali (ASL, IZS E ARTA) ed approvati gli interventi relativamente all’investimento 1, piano operativo “Salute, ambiente, clima, biodiversità”. (Pracsi) del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr piano nazionale investimenti complementari (Pnc). Viene inoltre disegnata la rete dei servizi che sono chiamati a governare il complesso sistema del cambiamento climatico, ambientale e i riflessi sulla salute e biodiversità.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli via libera all’organizzazione della seconda edizione “Terrà”, patrocinata dal MASE, in linea con gli obiettivi del governo regionale per attuare nel territorio abruzzese la necessaria transizione energetica e ambientale – L’appuntamento è previsto a Pescara il 22 e 23 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online.

Approvato lo schema di accordo trasmesso dal MASE nell’ambito gli interventi proposti nell’istanza di finanziamento finale della Regione Abruzzo, finalizzati ad incentivare la mobilità sostenibile e potenziare l’intermodalità bici-treno attraverso la realizzazione di ciclostazioni e di piste ciclabili – aggiunge la nota pubblicata. K.SCOLTA 230620

