Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i provvedimenti adottati il 28 dicembre

– L’Aquila, 29 dic. La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, sulla base della legge regionale n. 127/97 che prevede la delega ai Comuni in sede di porto e di approdo dei servizi ed attività relative all’attività di manutenzione delle aree portuali, ha approvato la ripartizione dei fondi, per l’annualità 2023. In particolare sono stati destinati 200mila euro al Comune di Giulianova per il porto, 100mila euro al Comune di Martinsicuro per l’approdo peschereccio e 50 mila euro al Comune di Roseto degli Abruzzi per l’approdo turistico “Porto Rose”.

Aggiornato il Nuovo Prontuario 2023 sui Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

Approvato, sempre su proposta del presidente Marsilio, il piano programma 2023-2025 della società unica abruzzese di trasporto (Tua) SpA, nell’ambito del controllo preventivo degli equilibri economico-finanziari previsto dal disciplinare per il controllo preventivo sulle società in house della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Su proposta del vice presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, approvato il “Programma annuale degli interventi a gestione diretta di ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione – Anno 2022-23”, finalizzato a iniziative in campo agricolo – recita il testo pubblicato online.

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, approvate le Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di assegnazione dei contributi straordinari per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche al fine di assicurarne il regolare funzionamento in favore dei soggetti gestori di impianti sportivi pubblici al chiuso, riconosciuti dal CONI o dalla Federazione di riferimento – Le risorse saranno trasferite alla stessa FIRA SPA, che predisporrà un avviso pubblico – riporta testualmente l’articolo online.

Assegnati contributi a vari beneficiari, che non possono accedere alle provvidenze di cui alla LR n.2/2018, in materia di sport, per l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La giunta ha disposto un contributo di € 30.000,00 al Comune di L’Aquila per la manifestazione “Gran Sasso One Hundred 2022” e di € 20.000,00 per la manifestazione “Sport Disabilità ed Inclusione”, di € 20.000,00 al Comune di San Benedetto dei Marsi (Aq) per la manifestazione “Lo Sport contro la discriminazione e la violenza di genere”, di € 10.000,00 al Comune di Controguerra per la manifestazione 24^ “Corsa podistica nazionale San Martino”.

Nell’ambito degli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua, l’Esecutivo, su proposta del sottosegretario con delega alla difesa del suolo, Umberto D’Annuntiis, ha approvato lo schema di accordo preventivo che i quattro servizi del Genio civile regionale, in qualità di autorità idraulica, possono stipulare con i Consorzi di bonifica con la finalità di consentire l’affidamento ai Consorzi stessi delle funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, deliberata, inoltre, l’estensione dell’affidamento del servizio di riscossione coattiva all’Agenzia delle entrate per il recupero dei crediti vantati dalla Regione in relazione ai vari programmi nazionali ed europei di competenza dei servizi del Dipartimento Lavoro-Sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La Giunta ha, poi, approvato la formale ricostituzione dell’assemblea dei rappresentanti degli enti e dei soggetti portatori di interesse dell’azienda pubblica di servizi alla persona ASP n. 1 della Provincia di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Su iniziativa dell’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, definita la manifestazione di interesse per la sottoscrizione con il ministero del turismo e l’Agenzia nazionale del turismo (Enit) un accordo di adesione e interoperabilità relativo alla fornitura dei dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH).

Approvate anche le modalità attuative per i Comuni e gli operatori economici ai fini dell’applicazione della carta di esercizio e l’attestazione annuale per il commercio sulle aree pubbliche sulla base della legge regionale n. 23 del 2018.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì determinato il numero di operatori socio sanitari (OSS) da formare mediante i corsi di formazione che sono organizzati annualmente presso le Asl.

Approvato anche il progetto di dematerializzazione dei processi per il monitoraggio della spesa sanitaria e dell’accordo quadro Consip per l’affidamento dei servizi Cloud IAAS e PAAS a completamento dei flussi informativi. La Regione Abruzzo ha recepito l’intesa della Conferenza Stato-Regioni n° 61/csr del 2020 sul “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano s’impegnino ad attuare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi allegato al predetto atto di intesa – viene evidenziato sul sito web.

Su proposta dell’assessore Daniele D’Amario approvate le linee di indirizzo al Servizio Politiche Turistiche e Sportive – del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo competente per materia, al fine di assegnare ai Comuni di Civitella Casanova, Carpineto Della Nora e Villa Celiera, facenti parte del territorio del Comprensorio Turistico del Voltigno, in parti uguali, la somma complessiva di € 100.000,00 stanziata dalla L.R. 28/ 2022. D.R – K.S. 221229

