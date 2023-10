Regione Abruzzo: ultime news, GIUNTA: MARSILIO, I PROVVEDIMENTI ADOTTATI OGGI 25 OTTOBRE

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 25 ott. Si è riunita oggi la giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:

su proposta dell’assessore Mario Quaglieri approvata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in base alle richieste, pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:

– Piano regionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza – viene evidenziato sul sito web. € 968.877,00 – FSC 2021/2027 – Realizzazione del Parco Nord nel Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. € 3.000.000,00 – Oneri istruttori per il rilascio di autorizzazioni di impianti di smaltimento e recupero rifiuti – precisa il comunicato. € 40.000,00 – Offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante – € 220.836,00 – Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente – FUNT. € 425.000,00 – Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale – si apprende dalla nota stampa. € 522.320,67 – Fondo politiche per la famiglia – Restituzioni da soggetti attuatori – aggiunge la nota pubblicata. € 50.000,00 – Compensazione per riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale a seguito emergenza sanitaria Covid-19. € 7.406.143,55 – Tassa di abilitazione all’esercizio professionale – si apprende dalla nota stampa. Erogazione alle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari – precisa la nota online. € 80.000,00 – Tassa di abilitazione all’esercizio professionale – Rimborso agli studenti somme erroneamente versate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. € 1.000,00.

Conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest” di Avezzano del Dipartimento Agricoltura a Mauro Contestabile – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Autorizzati i Comuni di Torre de Passeri e di Ripa Teatina alla riserva del 15% degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, da assegnare per due anni per situazioni di emergenza – si legge sul sito web ufficiale.

Su proposta del Presidente Marco Marsilio aggiornati i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate ai finanziamenti degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Approvato inoltre, un progetto di legge regionale riguardante “norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali nonché disposizioni in materia di disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste”.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, con delega all’Agricoltura, approvato lo schema di convenzione, da sottoscrivere con l’Università di Teramo, con il quale si prevede la possibilità, per gli studenti iscritti al corso di scienze agrarie, di poter svolgere attività formative e di orientamento presso le strutture del dipartimento Agricoltura – viene evidenziato sul sito web.

Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni finanziari per interventi in materia di infrastrutture del Servizio idrico integrato circa le priorità e gli obiettivi della programmazione di interventi in materia di infrastrutture del servizio Idrico Integrato e ricognizione dei relativi fabbisogni finanziari.

Istituito il “Tavolo regionale AKIS”, per promuovere la conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali per il periodo 2023/2027. Il tavolo avrà funzioni organizzative e di coordinamento della Regione nel quale siedono le rappresentanze regionali di ciascuna categoria di attori – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo è promuovere un settore agricolo smart (intelligente) e resiliente, sostenere la cura per l’ambiente e l’azione per il clima, e stimolare la crescita e l’occupazione nelle aree rurali.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì approvato il “Disciplinare del trasporto sanitario con autoambulanze ed altri autoveicoli di soccorso” da presentare in consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Prorogato di un anno il Programma di attività regionale, con scadenza 31.12.2023 che prevede una serie di interventi che coinvolgono l’UOC Ematologia ASL Pescara con funzioni di coordinamento e i consultori delle quattro ASL regionali per il supporto psicologico a bambini e adolescenti in età scolare nella fase di rientro a scuola dopo le cure onco-ematologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il finanziamento previsto con decreto ministeriale per la regione Abruzzo è pari a euro 262.689,72.

Approvato il fabbisogno di accreditamento di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione per le ASL Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, ad integrazione di quelli approvati per ASL 1 dando mandato all’Agenzia sanitaria regionale per la predisposizione dei relativi bandi di accreditamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Integrazione del tetto di spesa per l’ambulatorio per autismo “Centro Sant’Agostino” della fondazione papa Paolo VI”, di Chieti per garantire l’assistenza di n. 64 pazienti già in carico presso la struttura – si legge sul sito web ufficiale. Al Centro è stato, inoltre, attribuito il budget di euro 761.172,80.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli approvato il progetto di legge sulla tutela e la salvaguardia dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano – Si tratta di perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale per i trabocchi della costa abruzzese K.S. 231025

