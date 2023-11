Regione Abruzzo: ultime news, Governo Sanchez, Marsilio al CoR: “attacco allo Stato di diritto nell’Unione europea”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Bruxelles 29 nov – “È in corso un vero e proprio attacco allo Stato di diritto nell’Unione europea, e questo attacco sta avvenendo in Spagna, con il colpevole silenzio della Commissione europea – viene evidenziato sul sito web. ” Lo ha dichiarato, questo pomeriggio a Bruxelles, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni in qualità di Presidente del Gruppo Conservatori e Riformisti europei – precisa la nota online. Marsilio ha espresso profonda preoccupazione riguardo all’approvazione della legge di amnistia in Spagna, evidenziando che essa “mina il rispetto dello Stato di diritto e l’indipendenza del sistema giudiziario”. Ha inoltre sottolineato che il Presidente Sanchez sembra intenzionato a “cancellare reati come sedizione, malversazione, insurrezione e persino terrorismo in cambio dei sette voti necessari per mantenersi al governo”. Il Presidente Marsilio ha concluso il suo intervento dichiarando: “noi Conservatori europei esprimiamo la massima solidarietà verso le migliaia di cittadini spagnoli che protestano pacificamente da giorni contro questa deriva autoritaria – ” FSUS291123

