Regione Abruzzo: ultime news, TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA: PRIMO INVIO DI AIUTI DALLA REGIONE ABRUZZO

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L’Aquila, 9 feb – Primo intervento della Regione Abruzzo a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria – si legge sul sito web ufficiale. Rispondendo all’appello dei paesi colpiti dal devastante sisma che fino ad oggi ha causato oltre 17.100 molti e più di 62.000 feriti, sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale, la Protezione Civile della Regione Abruzzo si mobilita per inviare i primi aiuti – precisa il comunicato. Si tratta di materiale sanitario messo a disposizione dalla ASL di Teramo, in particolare dalle farmacie ospedaliere dei nosocomi di Teramo, Giulianova e Sant’Omero – aggiunge testualmente l’articolo online. La spedizione sarà accompagnata da due volontari del Nucleo Operativo Volontari di Protezione civile (NOVPC) di Tagliacozzo (AQ) che imbarcheranno su Nave San Marco della Marina Militare e che provvederanno alla consegna del materiale in Turchia, secondo le esigenze rappresentate dalle autorità di coordinamento dell’emergenza – si legge sul sito web ufficiale. CG/PC/230209

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it