Regione Abruzzo: ultime news, Terremoto: Marsilio e Rivera, domani conferenza stampa

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L’Aquila, 9 feb. Si terrà domani giovedì 10 febbraio alle 12, all’auditorium di palazzo Silone, a L’Aquila, una conferenza stampa per fare il punto sull’attività svolta fin qui sul post sisma 2016-2017. Presenti il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il direttore dell’Usr, Ufficio Speciale per la Ricostruzione per i territori colpiti dai terremoti del centro Italia – US 220209

- Advertisement -

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it