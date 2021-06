Regione Abruzzo: ultime news, Terremoto: Quaresimale, Cis occasione crescita per comuni cratere Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 24 giu. – “Il Contratto istituzionale di sviluppo Sisma (Cis Sisma) è un’occasione unica di collaborazione interregionale che dovrà esaltare le capacità propositive e organizzative delle singole comunità”. Lo afferma l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, all’indomani dell’incontro che le amministrazioni regionali di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio e il commissario per la Ricostruzione hanno avuto con il ministro per il Sud e la Coesione sociale, Mara Carfagna, nelle sede del Comune di Ascoli Piceno – recita il testo pubblicato online. Delegato dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l’assessore Quaresimale ha avuto modo di capire direttamente dal Ministro Carfagna il valore e la potenzialità del nuovo strumento d programmazione del Cis Sisma – si legge sul sito web ufficiale.

“Il Governo ha messo sul piatto dei finanziamenti 160 milioni di euro destinati esclusivamente ai territori di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio colpiti dal sisma dell’inverno 2016-2017 – spiega l’assessore Quaresimale – e la riunione con il Ministro Carfagna è servita per capire tempi e modalità di attuazione del Contratto istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Entro il mese di luglio sarà reso pubblico l’elenco di progetti che, come ha detto il Ministro, non riguardano la ricostruzione vera e propria, ma azioni che affiancano la ricostruzione”. Da tutti i rappresentanti politici delle regioni interessate il Cis Sisma è stato accolto con favore, anche nella prospettiva che esso funga da progetto di sperimentazione per una burocrazia più snella – si apprende dal portale web ufficiale. “In questo senso – ha aggiunto Quaresimale – il Cis potrebbe rappresentare lo strumento normativo che riesce ad agevolare i processi burocratici rendendoli meno farraginosi – Ora la parola passa al ministero per il Sud per alcune attività preparatorie e tecniche poi sarà la volta di sottoscrivere il Contratto istituzionale sul quale la Regione Abruzzo ha espresso il proprio assenso”. IAV 210624

