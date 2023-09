Regione Abruzzo: ultime news, Transiberiana d’Italia: Marsilio, scommessa vincente far rivivere il treno storico

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Il Presidente a bordo del treno storico per il 126° anniversario della linea ferroviaria Sulmona-Isernia – (regflash) L’Aquila, 15 set. “Questo treno sta portando ricchezza ed economia al servizio del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Una scommessa vincente avervi investito, sia da parte della Fondazione Fs sia da parte della Regione che ha sostenuto questo sforzo – Continueremo a farlo perché i risultati parlano da soli – aggiunge la nota pubblicata. Basta vedere la folla di gente che è salita oggi – aggiunge la nota pubblicata. Un turismo di qualità, sostenibile, che recupera una funzione importante di una ferrovia che nei decenni passati, veniva considerata un ramo secco – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi, invece questa linea sta dando ottimi risultati – Viaggiare su questo treno storico è un’esperienza che consiglio a tutti – aggiunge la nota pubblicata. Vedere macchinisti giovani su una locomotiva a vapore è davvero emozionante”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio che questa mattina è salito sul treno meglio conosciuto come Transiberiana d’Italia in occasione del 126° anniversario dell’apertura della linea ferroviaria Sulmona-Isernia, che propone una tre giorni di viaggi a bordo di treni storici a vapore, dal 15 al 17 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il treno partito oggi alle 8.45 è partito dalla stazione di Sulmona con arrivo a Castel di Sangro alle 13.00 dai cui è ripartito alle 17.00 per arrivare a Sulmona alle 19.30. Domani, sabato 16 settembre partenza alle 9.00 dalla stazione di Sulmona con arrivo a Roccaraso alle 13.00 e ripartenza alle 16.30 con arrivo a Sulmona alle 18.30; domenica 17 settembre partenza alle ore 8.00 dalla stazione di Sulmona con arrivo a Roccaraso alle 12.00 da cui riparte alle 16.30 per arrivare a Sulmona alle 18.30. (regflash) K.SCOLTA 230915

