Regione Abruzzo: ultime news, Tribunali: Marsilio torna a sollecitare l’incontro al ministro Cartabia

L’Aquila, 11 gennaio 2022 – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina è tornato a sollecitare al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, l’atteso incontro per discutere la possibilità di evitare la chiusura dei tribunali non provinciali abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. “Il Ministro mi ha garantito che entro la fine del mese di gennaio verrà comunicata la data di questo incontro – L’auspicio è che si possa arrivare a una soluzione positiva della questione entro breve tempo”, ha commentato il presidente Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 22/01/11

