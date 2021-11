Regione Abruzzo: ultime news, Tsa: Marsilio, l’augurio di rinascita per il settore teatrale

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

– L’Aquila, 09 nov. Il Teatro stabile dell’Aquila (Tsa) riapre la stagione con i teatri, a capienza piena – viene evidenziato sul sito web. Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Luca Argentero, Lino Guanciale, Marco Bocci e Giorgio Pasotti, direttore artistico del Tsa, sono solo alcuni dei protagonisti della prossima stagione teatrale che è stata presentata questa mattina a L’Aquila, all’Auditorium del Parco – “È stato un periodo molto difficile – ha commentato il Presidente Marco Marsilio – L’augurio è che sia davvero un periodo di rinascita per un settore, come quello del teatro, in grande sofferenza a causa della pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio Giorgio Pasotti per aver sottolineato oggi, come sia riuscito a lavorare per questa nuova stagione senza condizionamenti, libero di scegliere – Il programma prevede la presenza di attori di rilievo nazionale e internazionale, alcuni radicati nella storia di questa regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un cartellone molto ricco per la stagione 2021 2022 che spero il pubblico avrà modo di seguire ed apprezzare”. Presenti, oltre al presidente Marsilio, il direttore artistico, Giorgio Pasotti e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – K.S. 211109

