Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, Giannini porterà il nome dell’Abruzzo fino a Venezia

500 chilometri in bicicletta da Chieti a Venezia

Pescara, 19 giu. Un’impresa d’altri tempi è quella che si appresta a compiere l’atleta teatino Davide Giannini, non nuovo a completare lunghe distanze in sella alla sua bicicletta – Dopo aver raggiunto Milano, Reggio Emilia ed numerose altre città, partirà dalla sua Chieti alla volta di Venezia, percorrendo ben 500 chilometri, dapprima lungo la statale adriatica e poi attraverso la statale 309 Romea – si legge sul sito web ufficiale. Intorno alle 15.00 di questo pomeriggio, la partenza dal capoluogo teatino mentre l’arrivo nella città lagunare è previsto alle 12.00 di domani, domenica 20.

L’assessore al Turismo ed alla Cultura, Daniele D’Amario, a tal proposito, ha voluto rivolgere a Giannini l’augurio di raggiungere la prestigiosa meta nei tempi previsti “certo che la sua impresa, al di là della performance sportiva, non passerà inosservata portando in giro per l’Italia il nome dell’Abruzzo e la caparbietà di noi abruzzesi”. /210619

