Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: domani conferenza stampa su Oscar cicloturismo

(REGFLASH) – Pescara, 16 giu. – E’ convocata per domani, 17 giugno, alle ore 10 presso la Sala Corradino D’Ascanio, in Piazza Unione a Pescara, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Bike Summit 2021” e dell’Oscar italiano del cicloturismo, in programma in Abruzzo il 18 e 19 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla conferenza stampa prenderanno parte l’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, il presidente regionale di Legambiente, Giuseppe Di Marco, il presidente di Isnart-Uniocamere, Roberto Di Vincenzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (REGFLASH) US 210616

