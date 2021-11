Regione Abruzzo: ultime news, Turismo e Agroalimentare: Abruzzo terra di eccellenze, domani un convegno a L’Aquila

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso D’Italia – L’Aquila, 11 nov. L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Turismo e Agroalimentare come ulteriore motore per il rilancio dell’economia è il tema al centro del convegno promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, dal titolo “Abruzzo terra di eccellenze – strategie di rilancio di turismo e agroalimentare”. Si terrà domani, venerdì 12 novembre, nella sala Ipogea del Consiglio regionale all’Aquila, a partire dalle 9.30 e si concluderanno alle 18.00 con l’intervento del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori, che saranno aperti dalla Presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel pomeriggio il convegno propone un momento di confronto tra i due segmenti economici, con gli interventi di Emanuele Imprudente, vicepresidente con delega all’agricoltura e Daniele D’Amario assessore regionale al turismo – Interverranno alcuni dei massimi esponenti del settore a livello nazionale ed europeo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra gli altri Alessandra Priante, Direttore Europa dello UNWTO, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo a livello globale – Tra gli altri, Pierluigi Monceri, Direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa San Paolo, Roberta Garibaldi, autrice del rapporto su Turismo enogastronomico italiano 2021, Giovanni Legnini, Commissario per la ricostruzione, Stefano Cianciotta, Presidente di Abruzzo Sviluppo, Tommaso Navarra, Presidente del Parco Gran Sasso d’Italia e Monti della Laga e Dario Coletti, Presidente di Innovatour, Roberto De Giorgi della direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, coordinatore della programmazione dei PAC.Di innovazione e ricerca per la valorizzazione del territorio e dei prodotti parleranno il Direttore Generale dell’IZSAM Nicola D’Alterio, Maria Maddalena Del Gallo dell’Università dell’Aquila, Enrico Dainese preside della Facoltà di Bioscienze dell’Università di Teramo, Sara Roversi Presidente del Future Food Institute e Alessandra Faggian Vicepresidente della Società italiana degli economisti – precisa la nota online. La sessione della mattina sarà moderata dal giornalista Alessandro Plateroti del Sole 24 Ore, mentre le relazioni del pomeriggio saranno introdotte da Roberto Chinzari, giornalista del Tg1. (regflash) K.S. 211111

