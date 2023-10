Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: Regione e Camere Commercio al TTG di Rimini

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 6 ott. – Il brand Abruzzo sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo su scala mondiale, giunta quest’anno alla sua 60° edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione, in collaborazione con le Camere di Commercio abruzzesi (Gran Sasso e Chieti Pescara), sarà presente alla fiera di Rimini con uno stand espositivo di 200 metri quadrati e con dentro 25 operatori che chiuderanno contratti con i maggiori tour operator nazionale e internazionali.

“Per chi conosce le dinamiche del turismo – ha detto l’assessore al Turismo Daniele D’Amario- sa benissimo che il TTG di Rimini è tutta sostanza, è una manifestazione nella quale operatori del settore e buyers esteri selezioni si incontrano per chiudere contratti – aggiunge la nota pubblicata. La presenza dell’Abruzzo deve avere questa chiave di lettura, quella di un’istituzione che insieme alle Camere di Commercio mette a disposizione degli operatori regionali occasioni per chiudere contratti per le prossime stagioni – precisa la nota online. A Rimini ci saranno anche i Parchi nazionali abruzzesi, le Aree protette e tutti i partner che tradizionalmente ci sono vicini nella promozione del prodotto Abruzzo per il mondo, a conferma di una squadra che da anni compatta lavora insieme per un unico risultato”.

Presso lo stand, collocato nel Pad. A7/140-206, sarà riservata quest’anno un’ampia area a disposizione di 25 operatori, suddivisi tra DMC, Consorzi, Associazioni, operatori dell’incoming, alberghi, che rappresentano la migliore offerta del territorio e che coprono i vari segmenti turistici – precisa il comunicato. Gli operatori avranno a disposizione una postazione di lavoro, identificata con il proprio nome e il proprio logo, per gestire gli appuntamenti già fissati tramite un’agenda online messa a loro disposizione a partire dallo scorso 29 agosto – recita il testo pubblicato online. Ognuno di essi avrà quindi l’opportunità di un confronto diretto con i buyer esteri selezionati da Enit e potrà intercettare nuovi clienti per sviluppare nuovi business.IAV 231006

