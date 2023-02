Regione Abruzzo, ultime: Università: gli assessori regionali incontrano il Ministro Bernini

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

REGFLASH) Pescara, 8 feb. – Primo incontro tra il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e gli assessori regionali della X Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni – precisa il comunicato. I rappresentanti delle Regioni in materia di istruzione hanno avuto modo di formulare una serie di richieste al Ministro Bernini su problemi di stringente attualità.

“Nell’ultima riunione – ricorda Quaresimale – in qualità di membri della Commissione Istruzione abbiamo chiesto un incontro con il ministro dell’Università per una serie di problematiche legate alla programmazione in tema di ricerca – In questo senso, con il ministro Bernini abbiamo avuto modo di affrontare il problema dei criteri di riparto del Fondo integrativo statale (Fis), il Caro Energia, l’assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede, la disciplina degli assegni di ricerca e l’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro è stato proficuo e cordiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ne verrà convocato a breve un altro per analizzare il pacchetto di proposte del Ministro Bernini”. US 230208

