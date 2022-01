Regione Abruzzo, Zooprofilattico: Quaresimale, dal Cipess 9,3 mln per nuovi laboratori

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 14 gen. – Un passo concreto verso il completamento della nuova sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Cipess ha infatti autorizzato la concessione di un finanziamento di 9,3 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale da destinare a laboratori di Bromatologia, Stabulari per piccoli animali ed uffici – aggiunge la nota pubblicata. Lo rende l’assessore regionale Pietro Quaresimale che parla “di notizia importante per la struttura scientifica”. Il finanziamento autorizzato dal Cipess può rappresentare un tassello importante per la crescita e il consolidamento dell’Istituto zooprofilattico – riporta testualmente l’articolo online. “Con questo finanziamento – aggiunge l’assessore Pietro Quaresimale – l’istituto “G. Caporale” di Teramo allarga la qualità della ricerca scientifica aumentando in questo modo anche il prestigio a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo senso il finanziamento concesso conferma il valore strategico della struttura scientifica nel Centro Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Negli ultimi due anni, peraltro, quello portato avanti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale in tema di Covid-19 si è rilevato essere stato un lavoro straordinario avendo garantito, soprattutto nella prima fase della pandemia, il riscontro e l’esame scientifico dei tamponi”. IAV 220114

- Advertisement -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it