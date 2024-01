Rete ospedaliera: un modello Abruzzo senza tagliare servizi e posti letto

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila, 15 gen. – “Abbiamo dato alla luce una rete che non taglia i servizi, non taglia i posti letto ma soprattutto, non taglia il diritto alla sanità.

Creare una rete significa fare scelte, in alcuni casi difficili, perché inevitabilmente possono scontentare qualcuno, alterare equilibri faticosamente raggiunti – aggiunge la nota pubblicata. Scelte che vanno spiegate ai territori, perché taluni servizi vengono messi a rete proprio per evitare inutili doppioni, tenendo conto dei criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza – viene evidenziato sul sito web.

Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo oggi in collegamento al convegno nazionale “Nuova rete ospedaliera: la svolta in Abruzzo – L’evoluzione della sanità regionale”, organizzato dall’Agenzia sanitaria regionale che si è svolto nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì e il vice Presidente Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“La nostra rete ospedaliera – ha aggiunto Marsilio – deroga, in molti punti, le prescrizioni del decreto Lorenzin, inattuabili in Abruzzo perché avrebbero creato davvero dei tagli e delle penalizzazioni.

Abbiamo confezionato una rete a misura della nostra regione, con il dichiarato intento di dare risposte quanto più vicine e personalizzate a chi è bisognoso di cure, con particolare attenzione a chi risiede nelle zone interne e montuose –

E lo abbiamo fatto conciliando questa esigenza con il concetto di rete, puntando sulle sinergie tra i diversi uffici, tra i diversi ospedali e presidi sanitari, nella consapevolezza che avere organizzazioni troppo piccole non garantisce né l’efficienza né l’efficacia delle cure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Abbiamo deciso di investire su ospedali nuovi nei centri più popolati, ma anche sulle case di comunità – centrali nel modello di innovazione della rete di assistenza – e sulle postazioni sanitarie mobili per portare la prevenzione nei centri più distanti dagli ospedali.

Molto lavoro rimane da fare – si apprende dalla nota stampa. Bisogna mettere a terra gli investimenti – precisa la nota online. Le singole Asl sono chiamate alla programmazione in servizi, predisponendo i nuovi atti aziendali in un’ottica di rete, integrando i reparti e le funzioni di ciascun presidio in una prospettiva comune a servizio dell’intera regione”.

“La realizzazione della nuova rete – ha aggiunto l’assessore Verì – porterà quella che è una forza, una energia, una innovazione totale nell’ambito della sanità. Innanzitutto abbiamo superato quelli che erano i fondamentali ostacoli di un DM70 che non avrebbe dato la possibilità di dare un’assistenza omogenea a tutto il territorio – Oggi abbiamo uno strumento di programmazione che ha superato tutti i passaggi ministeriali, a dimostrazione del grande lavoro che è stato portato avanti dal nostro governo regionale – si apprende dalla nota stampa.

Questa rete ospedaliera si integra con la rete territoriale per cui abbiamo quell’intervento circolare, sia per quanto riguarda l’alta complessità sia per il malato cronico – recita il testo pubblicato online.

Abbiamo portato avanti un programma operativo finalizzato proprio agli interventi fondamentali del nostro sistema sanitario, ma è importante ribadire anche che questa rete sanitaria, così come noi l’abbiamo presentata, darà l’avvio alla realizzazione dei tre ospedali di cui abbiamo già firmato gli accordi di programma e il quarto, che è quello di Teramo, è in itinere –

Siamo orgogliosi di questo anche perché veniamo citati a modello anche da altre regioni grazie ad un lavoro di squadra”. KS 240115

