Ricostruzione: Marsilio, oltre 20 mln per ricostruzione e contesto socio-economico di Montereale

Il programma straordinario presentato oggi prevede un fabbisogno economico complessivo di 60 mln. – L’Aquila, 20 feb. Una stima delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal PSR ammonta ad oltre 62 milioni di euro, di cui oltre 28mila relativi a interventi di particolare criticità ed urgenti – precisa il comunicato. E’ quanto emerso dalla presentazione del Programma straordinario per la ricostruzione (PSR) di Montereale nel corso di un incontro che si è tenuto questa sera, in municipio – Sono intervenuti oltre al Presidente Marco Marsilio, il Senatore Guido Quintino Liris, il Sindaco del Comune di L’Aquila Pierluigi Biondi e il direttore Usr Abruzzo 2016, Vincenzo Rivera e il sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi – precisa il comunicato. “Il Piano – ha spiegato Marsilio – sarà presto firmato dal commissario Guido Castelli e prevede un primo finanziamento pari a circa 20 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Si tratta di opere importanti che comprendono anche interventi su dissesto idrogeologico, realizzazione di nuove strade, varianti, rifugi, molto lavoro sulla rete dei sottoservizi – Una ricostruzione ampia nel territorio colpito dal sisma che va oltre la ristrutturazione dei singoli edifici lesionati ma interviene sul tessuto economico e sociale del territorio”.

Il piano, infatti, punta sul recupero, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio danneggiato ma anche a ripristinare l’identità dei luoghi e la valorizzazione degli spazi esistenti con potenziamento di strutture recettive e itinerari turistico culturali – aggiunge la nota pubblicata. Dunque, messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, qualità architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio – (regflash) K.SCOLTA 230220

