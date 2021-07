Ricostruzione: poteri speciali per la ricostruzione di Campotosto

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

– L’Aquila, 1 lug – Il commissario Legnini ha oggi approvato un’ordinanza speciale per la ricostruzione di Campotosto – riporta testualmente l’articolo online. Uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016/17, già a suo tempo fortemente interessato dal sisma del 2009; la presenza delle cosiddetto ‘doppio cratere’ ha reso particolarmente complessa la ricostruzione fino ad oggi, praticamente ferma alle demolizioni di buona parte dell’abitato, con l’amministrazione comunale in oggettiva difficoltà ad affrontare da sola tale mole di lavoro, viste le piccole dimensioni del comune –

Per questo motivo, alla Regione Abruzzo, e in particolare all’Ufficio Speciale della Ricostruzione, è stato affidato il ruolo di soggetto attuatore per cinque interventi di ricostruzione pubblica, per un importo complessivo di 9.600.000 euro – Prende finalmente corpo la strategia di intervenire con poteri speciali nei casi di maggiore complessità, strategia che il presidente Marsilio ha sostenuto sin da subito per togliere la ricostruzione post-sisma dal pantano burocratico in cui era sprofondata – si legge sul sito web ufficiale.

“Per la Regione – ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione della Cabina di Coordinamento – e per l’Ufficio Speciale della Ricostruzione, guidato dal direttore Rivera, è una sfida significativa e importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certo che sapremo dimostrarci all’altezza – D’altronde, la decisione del commissario Legnini di individuare la Regione Abruzzo come Soggetto attuatore è un chiaro segno del riconoscimento della capacità e dell’efficienza dell’Usr, che proprio in questi giorni ha raggiunto un altro obiettivo importante, superando la soglia di 1000 cantieri autorizzati per complessivi 160 milioni di euro concessi”. U.S. 21-07-01

