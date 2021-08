Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Ricostruzione, stabilizzazione precari, Marsilio: bene Ministro Brunetta – L’Aquila, 5 ago- “Ringrazio il Ministro Brunetta che ha mantenuto l’impegno che si assunse al termine dell’incontro avuto con il sottoscritto e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Dopo troppi anni di rinvii, dinieghi, proroghe e precarietà, si apre una nuova stagione, fatta di riconoscimento per il lavoro svolto e di valorizzazione delle professionalità acquisite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per gli uffici speciali della ricostruzione in Abruzzo uno strumento formidabile per rafforzare l’azione di ripresa e rilancio del territorio”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 21/08/05

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it