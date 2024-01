Rigopiano: Marsilio, Ferita ancora aperta ma confido nella giustizia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 18 gen. “La tragedia di Rigopiano è una ferita ancora aperta e credo che lo resterà per lungo tempo – recita il testo pubblicato online. Una pagina nera per l’Abruzzo e per l’Italia intera – Infatti, è diventato un simbolo negativo di come non si gestisce un’emergenza e di come non si organizzano i soccorsi”.

Lo ha affermato, questo pomeriggio, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenuto alla commemorazione delle vittime della tragedia di Rigopiano di sette anni fa in cui persero la vita 29 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Si è ancora in attesa che i tribunali dicano una parola definitiva sulla vicenda – ha ripreso Marsilio – per far comprendere quali responsabilità vi siano state – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In ogni caso, al di là di quello che sarà l’esito della giustizia, rispetto alla quale resto, comunque, più che fiducioso, Rigopiano rimane una pagina veramente oscura che non ha lasciato solo un retrogusto di dolore e di amarezza alle famiglie delle persone tragicamente scomparse ma anche all’intera comunità abruzzese”. /240118

