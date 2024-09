San Giovanni Teatino, A SAN GIOVANNI TEATINO NASCE L’ORTO INCLUSIVO

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nell’area pubblica di Via Giulio Cesare nasce l’orto inclusivo: uno spazio attrezzato per la cura della terra, senza barriere, aperta a tutti, che diventerà un laboratorio sociale di relazione e inclusione – si apprende dalla nota stampa. L’idea nasce dall’incontro di esperienze virtuose di servizio portate avanti da cittadini, in particolare dai volontari della Consulta del Verde e dell’ Associazione AMA “La sinergia e la collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini sta consentendo di realizzare progetti importanti a servizio della comunità – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente – si apprende dalla nota stampa. – Orgoglioso, ancora una volta, di poter donare un nuovo spazio di inclusione alla nostra città, dove potersi prendere cura, con impegno e costanza, dei doni della terra – si legge sul sito web ufficiale. Un ringraziamento particolare va all’Assessore all’Ambiente Gabriella Federico ed alla consigliera Sabrina Gentil delegata alle Politiche d’Inclusione, per il grande impegno profuso alla realizzazione di questo progetto”. “L’orto inclusivo – prosegue l’Assessore Federico – testimonia che in una società caratterizzata da modelli culturali dall’autoreferenzialità, è ancora possibile partecipare a costruire il bene comune – si apprende dalla nota stampa. Per questo ringrazio i preziosi volontari della Consulta del Verde – si apprende dalla nota stampa. ” “Con questo progetto – conclude la consigliera Gentile – l’Amministrazione comunale vuole continuare a diffondere i valori dell’inclusione e dell’accoglienza – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio sentitamente l’Associazione A.M.A. per essere testimonianza di partecipazione attiva nel nostro territorio, così come le altre associazioni che si impegnano quotidianamente per il sociale”. L’inaugurazione dell’Orto Inclusivo è in programma per DOMENICA 6 OTTOBRE alle ore 10.30 in Via Giulio Cesare – La cittadinanza è invitata a partecipare –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it