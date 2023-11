San Giovanni Teatino, Avvento in Umbria – Soggiorno Ricreativo 11-12 Dicembre 2023

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino organizza un Soggiorno Ricreativo nel week end 11-12 dicembre alla scoperta delle meraviglie dell’Umbria: Assisi, Perugia e Rasiglia – Descrizione: Viaggio in Pullman GT Soggiorno presso Hotel 3*** ad Assisi con cena, pernottamento e prima colazione Pranzo delle domenica presso ristorante a Perugia Visite guidate con guida dedicata – si legge sul sito web ufficiale. – per l’ammissione è necessario essere residenti nel Comune di San Giovanni Teatino ed avere un’età minima di 60 anni (compiuti o da compiere nell’arco del c.a – ) per le donne e 65 per gli uomini, con la possibilità di partecipazione del coniuge che non avesse compiuto l’età stabilita, a condizione che l’altro coniuge possegga il predetto requisito dell’età, mentre viene comunque consentito l’accesso ai diversamente abili, adulti, con una percentuale di invalidità pari al 100%; – in caso di disponibilità di posti, possono essere ammessi alla partecipazione anche i non residenti Per info, quote e prenotazioni: Ufficio Affari Sociali del Comune : 085/44446235 085/44446213 In allegato la locandina con dettagli e info

