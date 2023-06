San Giovanni Teatino, AVVISO ALLA CITTADINANZA

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Per un problema tecnico del macchinario, la disinfestazione questa notte non è stata fatta su tutto il territorio comunale – Mancano ancora le zone del centro (Sambuceto) e di Via Salara, per le quali è prevista la notte tra Giovedì 29 e Venerdì 30 Giugno – riporta testualmente l’articolo online. L’invito alla cittadinanza è di non lasciare finestre aperte, abiti appesi, cibi o animali sui balconi Per una resa migliore del servizio si invita a non lasciare residui di acqua nei sottovasi, secchi, depositi di acqua stagnante – le aree interessate dalla presenza delle api , così come ci è stato comunicato negli anni precedenti, non saranno trattate

